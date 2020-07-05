Jackie Nava se lleva los reflectores en el Show de Casa del Boxeo

Ciudad de México.- Termina con éxito una edición más del Show de la Casa del Boxeo. Una cartelera llena de talento y con encuentros llenos de grandes emociones.

La velada inició con un encuentro entre el Irving Turrubiarte y Héctor ‘Ratón’ Colín. Un combate donde fue claramente superior Turrubiarte, aunque aún le falta mucho por aprender . Sin embargo, en el quito asalto y despúes de haber mandado a la lona a su rival en el asalto anterior, se detuvo la pelea, dándole el triunfo a Irving.

El encuentro pre estelar de la noche volvió a ser ‘Un asalto Relámpago’ entre Mauricio ‘Tronco’ Lara y Alejandro ‘Piston’ Palmero quién no tuvo que sudar una gota de sudor para vencer a su oponente en el primer asalto con un sólido impacto, llevándose la victoria.

Llegó el evento estelar de la noche entre Jackie Nava y Estrella ‘Chacala’ Valverde. Una ‘Chacala’ difícil de tirar y que aguantó bien. Sin embargo, la experiencia y la técnica de Jackie Nava empezó hacer diferencia en el encuentro. El encuentro se definió con Jackie Nava llevándose la victoria por decisión unánime.