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Jackie Nava se lleva los reflectores en el Show de Casa del Boxeo

La Princesa Azteca se lleva el encuentro por decisión unánime

Jackie Nava se lleva el Show de la Casa del Boxeo

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- Termina con éxito una edición más del Show de la Casa del Boxeo. Una cartelera llena de talento y con encuentros llenos de grandes emociones.

La velada inició con un encuentro entre el Irving Turrubiarte y Héctor ‘Ratón’ Colín. Un combate donde fue claramente superior Turrubiarte, aunque aún le falta mucho por aprender . Sin embargo, en el quito asalto y despúes de haber mandado a la lona a su rival en el asalto anterior, se detuvo la pelea, dándole el triunfo a Irving.

Irving Turrubiarte

El encuentro pre estelar de la noche volvió a ser ‘Un asalto Relámpago’ entre Mauricio ‘Tronco’ Lara y Alejandro ‘Piston’ Palmero quién no tuvo que sudar una gota de sudor para vencer a su oponente en el primer asalto con un sólido impacto, llevándose la victoria.

Mauricio ‘Tronco’ Lara

Llegó el evento estelar de la noche entre Jackie Nava y Estrella ‘Chacala’ Valverde. Una ‘Chacala’ difícil de tirar y que aguantó bien. Sin embargo, la experiencia y la técnica de Jackie Nava empezó hacer diferencia en el encuentro. El encuentro se definió con Jackie Nava llevándose la victoria por decisión unánime.

Jackie Nava

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