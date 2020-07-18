El futuro de Manny Pacquiao en el Ring

Ciudad de México.- Manny Pacquiao es uno de los mejores boxeadores de la historia. Su carrera ha sido muy exitosa y los números demuestran lo que el filipino ha representa para este deporte.

Entre otras cosas, “Pacman” es el único púgil profesional que ha sido campeón del mundo en ocho categorías distintas y ha ganado 12 títulos diferentes. Además, es el único boxeador que ha ganado títulos mundiales en cuatro décadas distintas (90, 00, 10 y 20).

Hasta este año, las peleas de Manny Pacquiao habían generado más de 1,500 millones de dólares en 29 combates de pago por evento a nivel mundial. En 2015, fue el segundo atleta con más ganancias en el mundo, sólo detrás de otro gigante de los puños, Floyd Mayweather.

En 2019, el ortiundo de Kibawe se convirtió en el peleador de mayor edad en ser campeón del mundo y lo hizo a los 40 años, tras vencer a Keith Thurman y quedarse con el título de los Welter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Por último, el Consejo Mundial de Boxeo lo nombró el mejor púgil del planeta en 2008 y 2009, además de condecorarlo como el mejor del mundo en la década entre el 2000 y 2010.

Aunque Pacman ya tiene 41 años, aún hay muchos rivales que quieren estar con él en el ring y pelear por un cinturón de campeón. El caso más sonado es el de Terence Crawford, con quien aún no ha peleado.

Podría ser que Pacman regrese a los rings, a mejorar su marca de 67 y 2, pero si no pasa esto, de cualquier modo, el nombre de Emmanuel Dapidran Pacquiao quedará escrito en los libros de historia del boxeo.

Con información de: @GibranKazen