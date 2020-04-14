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¡Feliz cumpleaños al campeón ‘Gallo’ Estrada!

El pugilista Juan Francisco “Gallo” Estrada cumple 30 años. ¡Felicidades campeón!

‘Gallo’ Estrada

Escrito por: Azteca Deportes

Este martes 14 de abril el boxeo mexicano está de fiesta, por el cumpleaños del campeón súpermosca del Consejo Mundial de Boxeo, Juan Francisco "Gallo" Estrada.

El pugilista mexicano nació en Puerto Peñasco, Sonora, México, en 1990 y es profesional desde el 30 de agosto del 2008, cuando venció a Sergio Chávez por decisión unánime.

Su primer oportunidad campeonil fue ante Román “Chocolatito” González, oriundo de Nicaragua, el 17 de noviembre de 2012, en Los Ángeles, California, pleito en el que perdió por decisión unánime.

El mexicano dio la sorpresa en Macao, en 2013, al derrotar por decisión dividida a Brian Viloria, para despojarlo del título mosca de la Asociación Mundial y Organización Mundial de Boxeo, siendo los primeros títulos máximos que consiguió en su carrera.

Actualmente el monarca del CMB, se recupera de una lesión en el puño izquierdo que lo orilló al quirófano. El monarca se encuentra además negociando con el "Chocolatito" un nuevo combate, el cual despetaría mucho interés al ser la segunda parte de esta historia.

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