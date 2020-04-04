En nutrida conversación con la promotora Zanfer, tocan tema de eventual pelea entre Munguía y ‘Canelo’

En videoconferencia, Fernando Beltrán, fundador y presidente de "Promociones Zanfer", platicó con periodistas de diferentes medios y respondió sus preguntas, así como las de algunos aficionados.

Enmedio de la contingencia por el coronavirus, el promotor líder de boxeo en México, que suma 56 campeones mundiales en 27 años de trabajo, tocó varios temas en la charla, entre los que destacan:

*Sobre Jaime Munguía vs "Canelo" Álvarez

-Sí se puede dar, con respeto a "Canelo", aspiramos a ganarle. Si le dan la oportunidad mañana a Jaime Munguía, la tomamos.

El confiar en Jaime Munguía y ver sus similitudes con "El Terrible" Morales, ambos campeones a los 21 años. En NY noqueó a Sadam Ali, quien había retirado a Miguel Ángel Cotto. Después de que la Comisión Atlética de Nevada no lo había dejado pelear contra Gennady Golovkin.

Los inicios como promotor

-Yo era muy joven y amaba el deporte. Quería ayudar a los deportistas en desarrollo. Comencé a apoyar a Juan Manuel "Pistón" García, mecánico de la empresa quien ganó medalla de oro a nivel nacional. La puerta grande se abrió junto a Érik "Terrible" Morales, tuvimos carreras paralelas y somos amigos. Nunca he perdido la amistad con ningún boxeador con quien he trabajado.

*Sobre "La Pulga" Soto: La información que se manejó en Argentina donde dijeron que Elwin "La Pulga" Soto dejaría vacante su título mundial minimosca de la OMB es falsa. El rumor surgió porque Elwin peleó en peso mosca en Mexicali y ofrezco una disculpa porque el rival canceló y el peleador sustituto no pudo dar buena pelea.

*Sobre Jackie Nava vs Mariana "Barby" Juárez

-Iba a ser en Puebla e incluiría una cartelera más pequeña en viernes por la tarde. Esta pelea es de las que mete a las nuevas generaciones de mujeres boxeadoras a los gimnasios. Esperemos que en cuanto pase esta delicada situación de la pandemia, programarla de inmediato.

*Sobre las negociaciones "Gallo" Estrada vs "Chocolatito" González

-La primera pelea entre ellos fue en minimosca y fue cerradísima, ahora en supermosca es el "Chocolate" quien necesita del "Gallo". No hay negociación aún, pero estamos en eso Juan Hernández y yo, para pronto dar una noticia.-La pelea "Gallo" Estrada vs Carlos Cuadras estaba siendo trabajada para hacerse en Yucatán, y yo creo que sí es el siguiente rival. Aunque hay que ver si llega un ofrecimiento del "Chocolatito", entonces lo analizaremos.

*Sobre Emanuel "Vaquero" Navarrete/Campeón mundial supergallo OMB

-Es Rey Vargas quien no ha querido la pelea contra "El Vaquero", pero "Vaquero" debe descansar también, pues ha peleado muy seguido y no ha parado.

*Sobre "Alacrán" Berchelt vs Óscar Valdez

-Faltaba que Óscar Valdez y que su representante Frank Espinoza firmaran la pelea porque Berchelt ya aceptó y está listo para pelear, solo queda que nos presenten el contrato para firmar. Estaba planeada para fines de mayo, luego para inicios de junio. Ahora esperemos que en julio se haga. Por ahora solo me parecen atractivas las peleas de Berchelt contra Valdez en 130 libras en Los Ángeles, después me gustaría contra René Alvarado en Hermosillo, Sonora a finales de año y luego contra Lomachenko en las 135 libras.

*Sobre la posibilidad de Berchelt vs Lomachenko

-Sí se puede dar, pero antes recordaremos las guerras entre mexicanos, Terrible-Barrera, Barrera-JM Márquez, Israel Vázquez-Rafa Márquez; ya que estamos por cerrar la del "Alacrán" Berchelt vs Óscar Valdez. Después sí se puede en peso ligero Berchelt vs Lomachenko, quién estaría sentado en un barril de pólvora.

*Planes para cuando se reinicien las actividades tras la emergencia sanitaria

-Ya estábamos metiendo más peleas por función y así seguiremos para dar trabajo a los boxeadores en desarrollo. Ahora intentaremos armar una cartelera más pequeña los viernes en el mismo lugar donde sean las funciones, sobre todo en las peleas grandes.

El boxeo es un deporte de hambre en todos aspectos. En cuanto se supere la pandemia tendremos filas de boxeadores esperando ser programados. Sí hemos pensado en armar funciones sin público o concentrar boxeadores en un "Reality show" en las instalaciones de TV Azteca, separarlos por división y ver todo su acondicionamiento el trabajo de gimnasio, etc. Lo que sería muy interesante y útil para informar más a la gente.

*Sobre si los boxeadores tienen un salario

-Son contratos mínimos por rounds, a 4, 8, 10, 12, o por eliminatoria a título, título interino o título mundial. Si eres oponente igual firmas una cantidad negociada y recibes una remuneración justa. En la UFC los que ganan son los promotores, acá en el boxeo los que ganan son los boxeadores.