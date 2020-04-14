‘Rusita’ Rivas dio a luz a su segundo hijo

La pugilista mexicana Yazmín ‘Rusita’ Rivas, tuvo a su segundo hijo el pasado sábado, en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

La campeona mundial por la Asociación Mundial de Boxeo en peso súper gallo platicó sobre su nuevo triunfo, un barón de 50 centímetros, con un peso de 3,440 que fue registrado con el nombre de Gerardo Antonio Castorena Rivas.

La pugilista compartió que le nombraron igual que ha su padre, y que el bebé se encuentra "muy sanito". La afamada boxeadora agradeció a Dios y recalcó que es "bebé muy deseado y esperado".

En sus fotos de recién nacido, bebé Gerardo porta ya el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo.