Evander Holyfield desempolva los guantes ¡Anuncia su regreso!

Luego de casi 8 años de inactividad profesional, el boxeador de los Estados Unidos Evander Holyfield, anunció por redes sociales que volverá a los encordados, a sus 57 años de edad.

El ex campeón de los pesos pesados de boxeo, quien tuvo su último pleito en 2011 se encamina a su regreso al ring, en estos tiempos en el que otras figuras se han subido al ring o planean hacerlo, cuando técnicamente estaban en el retiro.

"El momento que todos han estado esperando. ¡El campeón está de regreso!", escribió Holyfield en su cuenta de Twitter y aclaró que "peleará en duelos de exhibición por una gran causa".

El púgil, de 57 años, está promoviendo una organización benéfica cuyo objetivo es recaudar fondos para proporcionar acceso a la educación y asesoramiento sobre desarrollo social y emocional a niños y jóvenes de Estados Unidos.

Are you ready? The moment you've all been waiting for...

The Champ is back! 🥊 I'd like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty — Evander Holyfield (@holyfield) May 6, 2020

La última pelea oficial de Evander Holyfield se llevó a cabo en 2011 y un año después se retiró del box, con un récord de 44 victorias, 10 derrotas y dos empates.

Diversos medios ya han comenzado a especular sobre la posibilidad de una pelea entre Holyfield y el también excampeón Mike Tyson, quien recién anunció su intención de volver al ring para peleas de carácter benéfico.

Tyson y Holyfield se enfrentaron en dos ocasiones, la primera en 1996, en la que Evander le arrebató a Mike el título de la Asociación Mundial de Boxeo.

En la polémica revancha celebrada en 1997, Tyson le mordió la oreja a su rival, arrancándole un pedazo, por lo que fue descalificado y una vez más la victoria fue para Holyfield.