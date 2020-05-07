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Evander Holyfield desempolva los guantes ¡Anuncia su regreso!

Evander Holyfield anunció por redes sociales que estará de vuelta para combates de exhibición.

evander holyfield boxeo.jpg

Escrito por: Azteca Deportes

Luego de casi 8 años de inactividad profesional, el boxeador de los Estados Unidos Evander Holyfield, anunció por redes sociales que volverá a los encordados, a sus 57 años de edad.

El ex campeón de los pesos pesados de boxeo, quien tuvo su último pleito en 2011 se encamina a su regreso al ring, en estos tiempos en el que otras figuras se han subido al ring o planean hacerlo, cuando técnicamente estaban en el retiro.

"El momento que todos han estado esperando. ¡El campeón está de regreso!", escribió Holyfield en su cuenta de Twitter y aclaró que "peleará en duelos de exhibición por una gran causa".

El púgil, de 57 años, está promoviendo una organización benéfica cuyo objetivo es recaudar fondos para proporcionar acceso a la educación y asesoramiento sobre desarrollo social y emocional a niños y jóvenes de Estados Unidos.

La última pelea oficial de Evander Holyfield se llevó a cabo en 2011 y un año después se retiró del box, con un récord de 44 victorias, 10 derrotas y dos empates.

Diversos medios ya han comenzado a especular sobre la posibilidad de una pelea entre Holyfield y el también excampeón Mike Tyson, quien recién anunció su intención de volver al ring para peleas de carácter benéfico.

Tyson y Holyfield se enfrentaron en dos ocasiones, la primera en 1996, en la que Evander le arrebató a Mike el título de la Asociación Mundial de Boxeo.

En la polémica revancha celebrada en 1997, Tyson le mordió la oreja a su rival, arrancándole un pedazo, por lo que fue descalificado y una vez más la victoria fue para Holyfield.

Evander Holyfield











|Christian Petersen/Getty Images

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