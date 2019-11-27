Los mejores campeones de peso completo en el boxeo

Estamos viviendo “el boom” de los pesos completo es actualmente una de las épocas más competidas en la división de los pesados en el boxeo; con la conquista de Andy Ruíz de los títulos que estaban antes de manos de Joshua, se engrosa la lista de los mejores peleadores de más de 90 kilogramos.

Y que decir del fulminante nocaut de Wilder a Ortíz la semana pasada con lo que se sigue consolidando como uno de los mejores de dicha división, esto nos hace recordar a las grandes leyendas que han desfilado por la categoría de más pegada en el boxeo.

Muhammad Ali, de los más espectaculares pesos completos en toda la historia, no sólo adentro del cuadrilátero, también fuera, con sus polémicas declaraciones fue incluso un ícono social de la lucha en contra del racismo; en lo boxístico, sostuvo memorables combates en contra de figuras como Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton entre otros, seis de sus combates fueron considerados como los mejores del año por la publicación The Ring.

Rocky Marciano, estadounidense de origen italiano, es el único peso completo que se retiró sin conocer la derrota y defendió en 6 ocasiones su corona de campeón y consiguió 43 nocauts, es decir ganó mas del 87 por ciento de sus peleas por la vía rápida, lo que nos habla de su fulminante pegada.

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Mike Tyson, el más joven en ganar el título mundial de los pesos completos del WBC, con tan sólo 24 años de edad, su corta estatura, de no más de 1.80 centímetros lo volvía aun más espectacular pues fulminaba a sus rivales con poderosos nocauts, su pegada era terrorífica, hombre de escándalo, jamás olvidaremos el día que en pleno combate le arrancó un pedazo de oreja a Holyfield.

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El estadounidense, Joe Luis está también dentro de estos grandes nombres, durante más de 11 años permaneció como campeón del mundial

George Foreman, también conocido como “Big George” fue dos veces campeón del mundo además venció dos veces a Joe Frazier y a Ken Norton, aunque fue noqueado por el gran “Ali” .

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Joe Frazier fue el encargarlo de propinarle su primera derrota a Muhammad Ali, en 1971, en el Madison Square Garden de Nueva York, se mantuvo invicto hasta que se topó con George Foreman, posteriormente sufrió dos tropiezos más ante Ali y otro ante Foreman, sólo tuvo esas 4 derrotas ante esos dos rivales, lo que lo coloca entre los mejores de toda la historia.

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Ahora son varios los nombre interesantes que buscan estar entre los más grandes de la historia, como Andy Ruíz, Deontay Wilder, Tyson Fury y Anthony Joshua.

