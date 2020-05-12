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¡Canelo Álvarez da segundo golpe al Covid-19! El pugilista realizó un segundo donativo de equipo médico

El boxeador mexicano mandó una segunda entrega de cientos de kits certificados para médicos residentes. Ahora la escala fue al sur de la Ciudad de México.

Canelo Álvarez realiza donación al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Escrito por: César Castro

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía recibió este martes un donativo especial de parte del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, con cientos de kits certificados y dirigidos para los médicos residentes de este nosocomio.

Luego de una primer jornada celebrada del lunes, pero en el Hospital Civil de Guadalajara, una camioneta llena de cajas con material médico, fue entregada a este instituto, en el que se conjuga la atención por especialidad y que podrían también estar enfermos por Coronavirus.

El médico residente, Rodrigo Uribe explicó la importancia que tiene para este centro de salud, la entrega que recién se realizó, pues es material que es fundamental en esta lucha y que a su vez es escaso no sólo en México sino en el mundo.

"No nos queda más que agradecerles por todo el apoyo y esfuerzo que han hecho para conseguir el material que necesitamos para seguir atendiendo a nuestros pacientes y a nuestra población. Cada granito es una ayuda, y con esto podemos seguir viendo a cada paciente que llegue", explicó Rodrigo Uribe, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

Cada paquete contiene:

1)Una careta protectora
2) 5 mascarillas N95
3) 2 overoles o trajes protectores
4)y 1 goggles o lentes protectores

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