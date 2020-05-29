Jackie Nava cumplió 19 años como profesional ¡Felicidades!

Este viernes 29 de mayo fue un día de fiesta para el boxeo mexicano, pues la pugilista mexicana Jackie Nava cumplió 19 años de su debut profesional, periodo en el que ha forjado una gran carrera, siendo se las boxeadoras más exitosas que México ha tenido.

Su debut se dio en Honolulu, Hawai, ante Vicki Cozy en el Aloha Tower Marketplace, en donde registró en su récord su primer triunfo, al llevarse el pleito por decisión unánime.

Luego de una primera presentación que prometía, se presentó cuatro meses después, en su natal Tijuana un 14 de septiembre del 2001, todo en el marco de las fiestas patrias, noqueando a Elizabeth Sánchez.

¡Hoy es un día especial para nuestra campeona @JACKIENAVA_of! 🙌🏼



Pues un día como hoy pero del 2001 realizó su debut como boxeadora profesional en Honolulu, Hawaii pic.twitter.com/rOyWP41rYK — Zanfer Box (@ZanferBox) May 30, 2020

Jackie suma ahora 35 victorias, 4 derrotas y 4 empates, teniendo como próximo reto, la esperada pelea ante Mariana Juárez, la cual está en espera de fecha oficial ante las complicaciones por el Covid-19.

Aunque la tijuanense ha tenido algunos problemas para darle continuidad a su carrera, siempre ha prevalecido su determinación y coraje.

"Quiero que me recuerden como una peleadora perseverante, sin esta cualidad me hubiera retirado en por lo menos cuatro ocasiones. Dejé huella como boxeadora gracias a no rendirme y seguir pese a las dificultades", ha comentado Jackie.