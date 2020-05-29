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Jackie Nava cumplió 19 años como profesional ¡Felicidades!

La Princesa Azteca debutó un 29 de mayo del 2001, en Hawaii en donde venció a Vicki Cozy.

Jackie Nava

Escrito por: Azteca Deportes

Este viernes 29 de mayo fue un día de fiesta para el boxeo mexicano, pues la pugilista mexicana Jackie Nava cumplió 19 años de su debut profesional, periodo en el que ha forjado una gran carrera, siendo se las boxeadoras más exitosas que México ha tenido.

Su debut se dio en Honolulu, Hawai, ante Vicki Cozy en el Aloha Tower Marketplace, en donde registró en su récord su primer triunfo, al llevarse el pleito por decisión unánime.

Luego de una primera presentación que prometía, se presentó cuatro meses después, en su natal Tijuana un 14 de septiembre del 2001, todo en el marco de las fiestas patrias, noqueando a Elizabeth Sánchez.

Jackie suma ahora 35 victorias, 4 derrotas y 4 empates, teniendo como próximo reto, la esperada pelea ante Mariana Juárez, la cual está en espera de fecha oficial ante las complicaciones por el Covid-19.

Aunque la tijuanense ha tenido algunos problemas para darle continuidad a su carrera, siempre ha prevalecido su determinación y coraje.

"Quiero que me recuerden como una peleadora perseverante, sin esta cualidad me hubiera retirado en por lo menos cuatro ocasiones. Dejé huella como boxeadora gracias a no rendirme y seguir pese a las dificultades", ha comentado Jackie.

JACKIE NAVA

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