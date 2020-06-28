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Fútbol

‘Alacrán’ Berchelt se vuelve leñador y tumba al ‘Tronco’ Valenzuela

En el Show de esta noche, el ‘Alacrán’ Berchelt se lleva el triunfo ante un duro ‘Tronco’ Valenzuela.

Berchelt

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- Termina con éxito una edición más del Show de la Casa del Boxeo. Una cartelera llena de talento y con encuentros llenos de grandes emociones en donde Miguel "Alacrán" Berchelt cumplió con los pronósticos y se llevó el triunfo por nocaut.

La velada inició con un encuentro entre el David Picasso y Florentino Pérez. Un combate muy parejo con algunos destellos. Sin embargo, se llevó el duelo Picasso por decisión unánime luego de 8 asaltos en donde David intentó el nocaut, pero terminó registrando su victoria en las tarjetas.

Rey David show de la casa del boxeo

El encuentro pre estelar de la noche, o mejor dicho ‘El asalto Relámpago’ entre Dante ‘Crazy’ Jardón y Omar Aguilar quién no tuvo que sudar una gota de sudor para vencer a su oponente en tan sólo 56 segundos, llevándose la victoria.

Omar Aguilar Show de la Casa del boxeo

Llegó el evento estelar de la noche entre Miguel ‘Alacrán’ Berchelt y Eleazar ‘Trono’ Valenzuela. Un ‘Tronco’ difícil de tirar y que aguantó bien. Sin embargo, la experiencia y velocidad del ‘Alacrán’ Berchelt empezó hacer diferencia en el encuentro hasta el punto de tener que parar la pelea y así llevarse el triunfo.

El campeón del CMB aceptó que la altura le afectó tras el segundo episodio, pero logró mantenerse firme ante un Valenzuela que le hizo honor a su apodo.

Abundó en su emoción por haber regresado a pelear tras un periodo largo de ayuno y reafirmó su intención de pelear próximante ante Óscar Valdez.

Alacrán Berchelt

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