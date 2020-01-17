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La ‘Princesa Azteca’ podría ceder el trono a mediados de 2020

En medio de una entrevista, la campeona tijuanense, Jackie Nava dejó ver que su retiro del ring podría llegar a mediados de año.

Jackie Nava
-|MEXSPORT

Escrito por: Karlo Reyes

Ciudad de México, 17 de Enero, 2019.- La primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo, Jackie Nava ya piensa en el retiro de los cuadriláteros durante 2020 y después de algunas lesiones importantes, el rumbo de su carrera dará un giro de ciento ochenta grados.

"Estamos pensando en Marzo o Abril, quizá al finalizar el año, todavía no tengo fecha". En medio de una interesante plática con el equipo de 'La Casa del Boxeo', Jackie se mostró interesada en pisar la lona frente a Mariana 'La Barbie' Juárez, quien ha sido una de las rivales más difíciles en su carrera, según la tijuanense.

Después de una década en el pugilismo femenil, Nava busca ser una inspiración para las deportistas que comienzan en el deporte de los guantes y no descarta la posibilidad de convertirse en promotora deportiva de la mano del gimnasio que actualmente maneja y donde entrena en su natal Tijuana, Baja California.

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