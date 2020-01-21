La ‘Princesa Azteca’ ya tiene rival para su pelea de despedida

12 figuras del boxeo femenil mexicano repartidas entre campeonas y ex campeonas mundiales formaron un escuadrón histórico de madrinas para la carrera en sus versiones de 6 y 12 km, tanto rama varonil como femenil, que se celebrará el próximo 2 de febrero en la segunda sección del bosque de Chapultepec.

Kika Chávez, Yamileth Mercado, Yesenia Gómez, Alejandra “Tigre” Jiménez, Ana María “Guerrera” Torres, Mariana “Barbie” Juárez, Ibeth “La Roca” Zamora, Jackie Nava, Zulina “La Loba” Muñoz y Esmeralda Moreno estuvieron presentes en la conferencia de prensa. A ellas se sumarán Irma “Torbellino” García y

Lupita Martínez como figuras estelares de la séptima carrera verde y oro.

Como invitados sorpresa llegaron las 2 cabezas de Golden Boy Promotions, Óscar de La Hoya y Eric Gómez armados con un pastel de cumpleaños para celebrar los 24 años de la campeona minimosca del CMB Yesenia “La niña Gomez”.

La salida y meta de la carrera serán en el Museo del Carcamo ubicado en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Para los competidores y acompañantes estarán disponibles los estacionamientos del parque La Tapatía, El Sope y el museo El Papalote.

El disparo de salida será en punto de las 7:00 hrs. de la mañana. Es importante estar una hora antes. Las inscripciones están abiertas en la página www.emociondeportiva.com

En otros temas Oscar de la Hoya compartió con la prensa que existen negociaciones para una pelea entre la campeona peso supermediano CMB Alejandra “Tigre” Jimenez y la campeona absoluta peso medio Claressa Shields, quien recientemente (Enero 10, 2019) ganó 2 cinturones en peso superwelter. Lo que obligaría a “La Tigre” a bajar por lo menos una división.

Además, De La Hoya aceptó que le gustaría una tercera pelea contra JC Chávez. Tendrá que ser un duelo de exhibición y con causa. Óscar solo pide 4 meses para bajar unas libras. Habrá que definir la fecha, la sede y el número de onzas en los guantes.

También, “La Barbie” Juárez le cantó un tiro a Jacky Nava, quien respondió estrechando la mano como muestra de que acepta el desafío. El lugar y la fecha del combate, así como el peso están por confirmarse. Pero por voluntad de ambas para el tiro NO PARAMOS.