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Fútbol

El legado del gran campeón mexicano continúa

Julio César Chávez se encuentra en gran forma física para sus exhibiciones sobre el ring.

Julio César Chávez se prepara para su pelea
Photo during the Beyond Sport Mexico Event which recognizes the sport in Mexico, in the Altar a la Patria, in the photo: Foto durante El Eventoa de Beyond Sport Mexico la cual reconoce el deporte en Mexico, en el Altar a la Patria, en la foto: Julio Cesar Chavez 15/11/2017/MEXSPORT/Javier Ramirez|JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT

Escrito por: Daniel Padilla Bañuelos

El gusto por ver pelear al boxeador más grande que ha dado México nunca termina.

Y si al "Gran Campeón Mexicano", aún le sobra pasión por este deporte, entonces todos ganan.

Julio César Chávez se mantiene vigente como el máximo estandarte del pugilismo nacional, gracias a su excelente forma física y a sus exitosas exhibiciones sobre el ring.

Fue en 2005, cuando Chávez puso fin a una carrera profesional de 115 combates, pero a una década de su retiro, regresó para pelear en una exhibición a 3 rounds contra Mario "Azabache" Martínez, en Culiacán, Sinaloa. Para celebrar los casi 31 años desde que ganó el Título Mundial Súper Pluma del CMB frente al mismo "Azabache" en Los Ángeles, California; ese fue su primer Título Mundial.

La función recaudó fondos para las clínicas de ayuda y prevención contra las adicciones que dirige e impulsa "El César del Boxeo".

Julio César Chávez
Julio César Chávez|@Jcchavez115

"El Gran Campeón" regresó al cuadrilátero el 22 de noviembre pasado en otra exhibición contra el mochiteco, Jorge "Travieso" Arce en Tijuana. La función a beneficio resultó un gran espectáculo. La intensidad y entrega en cada uno de los 3 episodios encantó al público, y aunque Chávez se vio muy superior al "Travieso", los fanáticos aplaudieron a ambos y ven con agrado esta revancha, ahora en Hermosillo, Sonora, llamada "Duelo de Leyendas"; Chávez-Travieso 2.

A sus 57 años de edad, "El Gran Julio" se siente tan bien física y anímicamente, que retó a Érik "Terrible" Morales y ya confirmó un tercer enfrentamiento contra el "Golden Boy", Óscar de la Hoya.

Ese combate de exhibición será en septiembre, y Chávez junto a la afición azteca, esperan quedarse con un mejor sabor de boca que el que dejaran las dos peleas profesionales entre ellos, pues en ambas, ganó De la Hoya.

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