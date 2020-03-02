“Gallo” Estrada ya canta en los entrenamientos

México. Aquí las noticias que dan vida al Boxeo en Corto.

1)El sonorense, Juan Francisco "Gallo" Estrada, campeón mundial supermosca del CMB, regresó a los entrenamientos luego de haber estado incapacitado por una lesión en la mano.

2)La Organización Mundial de Boxeo comunicó que, el mazatleco Gilberto "Zurdo" Ramírez, no peleará en la eliminatoria de título mundial semicompleto contra el colombiano, Eléider Álvarez, ya que el mexicano no confirmó su interés por participar.

3)El méxico-estadounidense, Ryan García podría enfrentar al ex campeón mundial venezolano, Jorge Linares el 11 de julio, según declaró el presidente de "Golden Boy Promotions", Éric Gómez.

4)Los ex campeones mundiales superligeros, Regis Prograis y Maurice Hooker se enfrentarán el 17 de abril en un peso pactado de 143 libras, en Maryland, Estados Unidos.

En la misma función, la noruego-colombiana, Cecilia Braekhus, campeona mundial wélter indiscutida, peleará contra la estadounidense Jessica McCaskill, monarca mundial unificada en peso superligero.

5)La leyenda del boxeo y 2 veces monarca mundial pesado, George Foreman, dijo que quiere ayudar a su compatriota, el estadounidense, Deontay Wilder, a obtener la fuerza física para que vuelva a ser campeón mundial; aunque no como entrenador de tiempo completo.

6)En Japón, se suspenderán todas las peleas de box por un mes a partir del 1o de marzo, con el objetivo de evitar que se propague el coronavirus.

7)En un choque de tailandeses ex campeones mundiales, Srisaket Sor Rungvisai peleará contra Amnat Ruenroeng el 4 de abril en Bangkok.

8)Andy Ruiz, publicó un video de hace 9 años, cuando tuvo el honor de hacer sparring con Evander Holyfield, quien en aquel entonces tenía 48 años de edad. Además, Andy confirmó que quiere tener una pelea antes de enfrentar a alguien como el cubano Luis Ortíz.

9)El próximo sábado en "La Casa del Boxeo", "El Gran Campeón Mexicano", Julio César Chávez vuelve al ring para la revancha contra Jorge "Travieso" Arce en una pelea de exhibición en Hermosillo, Sonora, a las 11 de la noche; por Box Azteca.