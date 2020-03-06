Sin duda, una de las fortalezas para un campeón es la familia

Su rival, Jorge "Travieso" Arce, también se presenta; relajado y con buen ánimo.

Apenas pueden abrirse paso entre los fanáticos de Hermosillo, Sonora para subir al escenario y luego a la báscula. Al ser un combate de exhibición el evento es simbólico. Aunque en el cara a cara sí llega un momento de tensión, pues no dejan de ser dos atletas muy competitivos.

La pelea estelar "Chávez-Travieso 2" va respaldada por combates profesionales.Mientras esos pesajes oficiales ocurren, el "César del boxeo" juega con su nieta en una librería y después nos dice:

"Es increíble el cariño y el afecto de toda la gente. Y mañana no los voy a defraudar. Así de viejito como estoy le voy a pegar una ch#*& al "Travieso", se los prometo."

Y el "Travieso" nos cuenta:"Julio (César Chávez) da unos "ganchazos". Desde la vez pasada sentí que pega durísimo, sinceramente. Como digo él es un wélter, peso superligero natural, pero yo, con todo respeto, me fascina hacer esto por los niños. No hay problema, si puedo hacer 10 peleas más con él; las hago encantado. Pelear con mi ídolo, no saben lo que es para mí pelear con mi ídolo.

No saben lo que es para mí pelear con el hombre que mi papá idolatraba en la tele, ahora poder pelear con él es maravilloso; es grandioso."

El próximo destino, es su pelea de revancha.