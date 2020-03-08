¡ Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce brindan gran espectáculo en Hermosillo!

Los ex boxeadores Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce lucieron nuevamente en su pelea de exhibición, donde el gran vencedor fue el público que vio a dos guerreros en el ring que se entregaron a una buena causa.

Ante un repleto Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora, con unos 12 mil espectadores, los legendarios pugilistas no se cansaron de tirar golpes durante los tres rounds que duró su segunda batalla de exhibición.

Como dos máquinas que no dejaban de soltar impactos, así salieron ambos pugilistas desde el inicio, con una frecuencia de golpeo que envidiarían muchos en la actualidad y Chávez a pesar de problemas físicos que reveló en la última conferencia.

Julio César buscó hacer daño con ganchos a la zona hepática, mientras que el “Travieso”, valiente en todo momento, siempre fue hacia adelante. Tras fuertes impactos de ambos lados, los ánimos parecían calentarse y hubo acción extra al finalizar el round.

El movimiento de cintura del “Gran campeón mexicano” emocionó a los presentes, pues esquivó muchos golpes del “Travieso”, quien lucía retador y pedía más intensidad a “JC” en el segundo asalto y se volvieron a “calentar” en el ring.

Julio llevó contra las cuerdas a Jorge y lo castigó a placer en el definitivo, pero el Travieso no se quedó con los brazos cruzados y le pagó con la misma moneda al “César del boxeo”, quienes no hicieron caso al sonido de la campana que daba por terminada la pelea, pues querían más acción.

Al final el gran ganador fue el público y jóvenes con adicciones, pues la pelea fue con causa y ellos serán apoyados por la fundación de Julio César Chávez para salir de sus problemas.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), estuvo presente en la velada y al término de la pelea subió al ring para dar cinturones verde y oro conmemorativos a los dos pugilistas, de quienes no se descartaría puedan completar su trilogía.

