El mundo se detuvo un segundo al enterarse que Jackie Nava está de vuelta en el cuadrilátero

Se confirmó la gran pelea entre "La Princesa Azteca" , Jackie Nava y Mariana "Barby" Juárez, quien expondrá su título mundial gallo del CMB el próximo 9 de mayo.

La comunidad boxística de México se une en mensajes de apoyo hacia los boxeadores amateur sonorenses, que estuvieron involucrados en una fatal volcadura. En especial, el campeón mundial, Juan Francisco "Gallo" Estrada, cuyo sobrino viajaba en el autobús accidentado.

Gervonta Davis, campeón regular ligero de la AMB y el méxico-estadounidense, Ryan García se enfrentarían en diciembre, según declaró el papá de Ryan, Henry García. Antes, Ryan pelearía contra el venezolano, Jorge Linares o contra el británico, Luke Campbell.

El próximo sábado en "La Casa del Boxeo", el capitalino, David "El Rey" Picasso enfrenta a Jesús "Chinito" Quijada en Tijuana, Baja California, a las 11 de la noche; por Box Azteca.

