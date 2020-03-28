Jaime Munguía trabaja acatando reglas de seguridad

El tijuanense, Jaime Munguía, ex campeón mundial superwélter, platicó en línea con varios periodistas y respondió sus preguntas, así como algunas de los aficionados.

1)¿Cómo vives la situación del Covid-19?

R: Acatando las medidas de seguridad, cuidando a la familia, en calma, en casa tranquilo, entrenando a puerta cerrada

2) ¿Qué estás trabajando con Érik "Terrible" Morales para mejorar tu boxeo en función a tu actuación en tu última pelea contra Gary O'Sullivan?

R:

Estamos corrigiendo errores como bajar la mano e irme de frente. Me conectó fuerte O'Sullivan en el 3er round por eso.

La coordinación, sacar rápido el jab, voy poco a poco. Ahora sin rival en puerta tenemos tiempo.

3)¿Cómo te afecta esta pausa?

R: no me afecta a nivel personal, estamos bien y corrigiendo errores, tomar el lado bueno.

4)¿Qué estás haciendo actualmente?

R: he seguido entrenando y salgo a correr por las tardes cuando está más solo. Cuido la comida y en casa es más saludable y se antoja menos una pizza o una hamburguesa. Hay que ser responsable con el peso y el entrenamiento.

5)¿Qué sientes de que te consideren uno de los mejores boxeadores a nivel nacional y mundial?

R: una responsabilidad y me emociona tener reconocimiento, seguir ganando títulos y peleas, eso me ilusiona.

R: Siempre me ha gustado el trabajo y llegar lo mejor preparado a una pelea. Para todo, no solo en el deporte, en la vida eso te lleva a ser grande, cuando te gusta; pues con mucho más razón.

6)¿Cómo es tu rutina?

R: Me levanto a las 9AM, hago Gym, acondicionamiento físico , luego vengo a casa, como, juego videojuegos y en la tarde salgo a correr.

R: Trabajo actualmente con Fernando Fernández y Noé Álvarez, ya después se agregará al equipo Érik "Terrible" Morales.

R: Mi mensaje es que se cuide la gente y sigan las recomendaciones, si no por ustedes, por su familia, ya que al salir puedes contagiar a tus seres queridos.

7)¿Cuándo ibas a pelear?

R: No tenía fecha. Tentativamente el 2 de mayo en la pre estelar de "Canelo", por eso me fui al Centro Ceremonial Otomí. Pero regresé a casa y aquí seguimos esperando fecha.

R: No me gusta la idea de pelear a puerta cerrada, pero si toca ni modo. Esperemos que no pase.

8)¿Pelearás contra un rival más fuerte?

R: No sé con quién iba a pelear, quizá el kazajo invicto Kanat Islam, pero ya no se supo más con el parón por el coronavirus.

R: No sabemos cuánto dure esta pausa y no hay fecha tentativa de vuelta.

En tus últimas peleas has recibido más golpes, ¿qué opinas?

R: Érik me ha dicho que calme mi temperamento, que no me desespere. Debo trabajar la tranquilidad, pensar arriba del ring y saber que tengo 12 rounds para ganar.

9)¿Tú carrera ha ido rápido o lento?

R: Evolucioné rápido, me llegó la oportunidad del título mundial y la aprovechamos e hice 5 defensas muy rápido, en poco más de un año. Pero se trata de avanzar poco a poco.

10)Al no tener fecha o rival, ¿cómo es tu entrenamiento?

R:

Soy menos intenso, pero siempre hay algo que aprender y en eso estoy porque esto será cosa de meses.

11)¿Es real que buscarás enfrentar a "Canelo" o a Gennady Golovkin?

R: Depende de mis promotores enfrentar a GGG o a "Canelo". Yo no tengo prisa y si es a mediano o largo plazo, mejor para mí.

12)¿Te llama la atención pelear en diferentes divisiones?

R: Sí claro y pelear con los mejores en cada categoría, aunque no le veo caso a estar subiendo y bajando de división. Ahorita en 160 libras quiero ser el mejor y en el futuro en las 168 libras.

R: lo que aguante mi cuerpo en las 160lbs.

13)¿Cuándo vas por el título mundial medio?

R: NO he platicado con mi promotor Fernando Beltrán sobre cuándo iré por título mundial todavía.

14) ¿Qué tan listo te sientes boxísticamente para enfrentar a "Canelo" o GGG?

R: Si llega la pelea la acepto, pero quiero seguir ganando experiencia a mediano y largo plazo.

15)¿Es mejor para ti esperar para pelear con los rivales más importantes?

R: Sí, pues sigo embarneciendo y es mejor para mí esperar.

R: No estoy obsesionado con ningún rival, con quien sea peleo.

16)¿Viajarías a otro país como Japón para pelear?

R: Sí, por supuesto.

17)¿Dónde se puede conseguir la.roña con tu logo?

R: En unas semanas sacaré mi página en internet: jaimemunguia.com

Ahí va a estar a la venta.

18)Peleadores que me gustan...

R: Tyson Fury, Teófimo López, no soy muy fan del boxeo ni soy fanático de boxeadores, no sé mucho.

19)¿Ha cambiado algo en tu vida ahora que ya no eres campeón por haber subido de categoría?

R: Yo me siento igual sin el título, dejamos todo arriba del ring, así que es lo mismo, pues no es que hayamos perdido el título ni nada.

20)Mi golpe favorito:

R: El gancho al hígado.

21)¿Qué estás trabajando ahorita y hasta que se reanuden las actividades?

R: Estamos trabajando como mantenimiento y corrigiendo errores en función a las peleas pasadas. Nos deben avisar con 1 mes y medio o 2 de anticipación y yo quiero pelear lo más pronto posible.

22)¿Cómo te sientes en tu casa?

R: Estar en casa es cómodo y puedo trabajar en los errores.

23)¿Por qué subiste de división y cómo te has acoplado a trabajar con el."Terrible" Morales?

R: Subí de división porque me costaba mucho dar el peso superwélter, ya no me recuperaba bien para la pelea. Con el "Terrible" me he acoplado muy bien, me gusta entrenar con él.

24)¿Qué opinas de los siguientes combates? Berchelt vs Valdez , "Gallo" Estrada vs "Chocolatito" González y Barby Juárez vs Jackie Nava.

R: Todas serán muy buenas peleas y muy cerradas, no puedo decir para qué lado se va la victoria.

25)¿Cuándo pelearás contra "Canelo" Álvarez?

R: No depende de mí decidir eso.

