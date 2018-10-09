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Fútbol

‘Alacrán’ Berchelt, con su preparación a tope

El boxeador mexicano ha mostrado su poder en los entrenamientos que hasta a los sparrings los ha hecho sufrir,

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México. Es tanta la intensidad y el rendimiento que ha alcanzado Miguel ‘Alacrán’ Berchelt en la etapa fuerte de su preparación, que ya ha lastimado a dos de sus sparrings.

‘El Alacrán’ Berchelt (34-1-0, 30 ko’s) se prepara a gran ritmo, con cargas de trabajo pesadas en las semanas claves de su programa de entrenamiento, para defender su campeonato mundial Superpluma CMB ante su retador oficial, el también mexicano, Miguel ‘Mickey’ Román (60-12-0, 47 ko’s), el sábado 3 de noviembre en el Don Haskins Center de El Paso, Texas.

El cancunense Berchelt, realiza su preparación en Hermosillo, Sonora bajo la supervisión de su entrenador Alfredo Caballero, ha lastimado a dos boxeadores que suben a intercambiar golpes con él en las sesiones de boxeo.

“Tengo tantas ganas de poner en su lugar a Román, que cuando ‘sparreo’ me imagino que es él y aprieto a mis sparrings. Una disculpa porque los he lastimado, pero de inmediato se detiene la acción y me disculpo con ellos, están acostumbrado porque mi entrenador Alfredo Caballero acostumbra a hacer sesiones de boxeo con todo”, explicó Berchelt, de 26 años de edad.

El campeón del mundo, que ante Román hará su cuarta defensa, agregó que llegará en una de sus mejores preparaciones.

“Aquí hay más en juego que triunfo, es orgullo, quiero darle una lección al ‘Mickey’ en su propia casa, ya me hartó de sus habladas, en el ring mi calidad y mis puños hablarán”, sentenció el flamante campeón mundial representado por Mario Abraham..

Román ha ganado por nocaut sus cuatro peleas más recientes (Nery Saguilán, Orlando Salido, Arístides Pérez y Michel Marcano) desde el año pasado, y es el actual campeón Fecarbox.

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