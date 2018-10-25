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Fútbol

“Alacrán” Berchelt en gran forma para Román

Miguel Berchelt abrió las puertas a su entrenamiento en donde demostró que su preparación para Miguel Román ha ido al máximo

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Escrito por: Azteca Deportes

Miguel “Alacrán” Berchelt (34-1-0, 30 ko’s) expondrá por cuarta vez su campeonato mundial Superpluma CMB, cuando se enfrente a Miguel “Mickey” Román (60-12-0, 47 ko’s) el sábado 3 de noviembre en la Don Haskins Arena en El Paso, Texas que será transmitida por Azteca 7, La Casa del Boxeo.

Berchelt realizó cuatro rounds de sparring en el Caballero Gym de Hermosillo, Sonora en donde le ayudaron sus compañeros de gimnasio Noé Robles y Eduardo Ramírez, además hizo rutinas de sombra, cuerdas, aparatos y manoplas. Al finalizar entrenamientos aseguró y en su mejor momento.

"Me siento muy bien, la preparación ha sido excelente y voy a ganar el 3 de noviembre en El Paso. Como quien dice pelearemos en su casa pero ese no es problema para mí, ya estoy acostumbrado a ello y el día de la pelea verán la mejor versión del Alacrán Berchelt", aseguró a los medios de comunicación que se dieron cita en el recinto.

El entrenador de Berchelt, Alfredo Caballero, dijo que su pupilo se encuentra con gran condición físico-atlética, muy fuerte, muy rápido, técnicamente bien aplicado y con una mentalidad ganadora a toda prueba. “Berchelt ha tenido grandes triunfos… pero creo que ante Román verán su mejor versión”, señaló Caballero.

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