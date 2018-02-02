‘Alacrán’ Berchelt expondrá título ante Maxwell Awuku

Ciudad de México.- ¡Rival imponente! Luego de dos repentinos cambios, ha quedado confirmado que el ghanés Maxwell Awuku será el rival de Miguel ‘Alacrán’ Berchelt el próximo 10 de febrero, en la que será la segunda defensa del título del Azteca del título superpluma del CMB.

La promotora Zanfer anunció este jueves que Awuku, con récord de 44-3-1, 30 por la vía del nocaut, será el rival de Berchelt en la pelea que se realizará en la Oasis Arena Cancún.

Luego de que se cayera la pelea con el mexicano Cristian Mijares, se anunció al filipino Carlo Magali como retador al título, pero no recibió permiso, pues apenas peleó el pasado 13 de enero, por lo que se buscó un nuevo oponente para el “Alacrán”.

Este jueves quedó confirmado al africano Awuku como el oponente que buscará destronar a Berchelt, quien se presentará como campeón del mundo ante su gente en Cancún, Quintana Roo.

De las últimas 25 peleas el africano solo ha perdido una, el 6 de junio de 2015 ante Daud Yordan, y llega con una racha de cuatro victorias en fila, la más reciente el 30 de septiembre pasado.

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