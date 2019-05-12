“Alacrán” Berchelt retiene el título Superpluma del CMB

El boxeador mexicano Miguel “Alacrán” Berchelt consumó la quinta defensa del título Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras vencer por nocaut técnico a Francisco “Bandido” Vargas quien ya no salió al séptimo asalto.Una auténtica guerra entre mexicanos ofrecieron en el Convention Center de Tucson, Arizona, donde el tiempo oficial de la victoria fue a los tres minutos del sexto asalto, luego de que en la esquina del “Bandido” Vargas no le permitieron seguir en esta pelea de revancha.

Tras su combate de enero de 2017 cuando el “Alacrán” destronó al “Bandido”, ambos auguraron una intensa batalla, incluso el primero prometió triunfo por nocaut, lo que consiguió para mejorar su récord a 36-1, 32 por la vía rápida, mientras que Vargas se quedó con 25-2-2, 18 antes del límite.

El primer round inició con ambos precavidos y mantuvieron su distancia, pero pronto se perdieron el respeto y comenzaron los bombazos, combinaciones y castigo intenso de ambos lados.

Nada se guardaron en el segundo y se enfrascaron en un duelo de toma y daca, en el terreno corto y con intenso golpeo. La frecuencia de golpes y el aguante que mostraban es para reconocer. Berchelt fue advertido por el réferi por golpe bajo.

En el tercero y cuarto la tónica fue la misma, Berchelt con combinaciones más largas y golpes que hacían daño a la zona hepática y también que lastimaban el rostro de Francisco, quien respondió con upers y diversos golpes que impactaron a su rival.

En el quinto el “Bandido” conectó la izquierda al rostro del campeón en repetidas ocasiones, pero el volumen de golpes del “Alacrán” era letal, con combinaciones de más de cinco golpes, y el castigo a la zona hepática era constante.

Vargas no dejó de presionar al “Alacrán”, quien de forma inteligente se salía de las cuerdas y conectaba golpes a dos manos a un “Bandido” que sangraba de la nariz, ambos ya visiblemente cansados.

Sonó la campana que dio término al sexto rollo y cada uno se fue a su esquina, pero Joel Díaz informó que Vargas ya no seguiría en la batalla tras el castigo recibido, por lo que decidieron cuidarlo y el triunfo fue para el “Alacrán” Berchelt.

Mientras Vargas tendrá que descansar algunos días antes de platicar con su equipo y analizar su futuro, Miguel Berchelt quiere demostrar que es el mejor de las 130 libras y buscará unificar su título del CMB.

TE PUEDE INTERESAR