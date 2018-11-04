‘Alacrán’ Berchelt se alza con el título superpluma

El Paso, EUA. El boxeador Miguel "Alacrán" Berchelt mandó tres veces a la lona al valeroso Miguel "Micky" Román antes de imponerse por nocaut técnico en el noveno round y así defender el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una de las mejores peleas del año.

Una guerra entre mexicanos se esperaba en el Don Haskins Center de esta ciudad y así fue, de toma y daca, aunque el "Alacrán" fue superior. Mandó dos veces a la lona a Román en el sexto y otra en el noveno, antes de que el réferi detuviera la pelea a los 2:58 minutos.

Así, el cancunense defendió el cetro por cuarta ocasión en su carrera y se perfila a nuevos retos, como una posible unificación, mientras para Román pudo ser la última oportunidad de conquistar un cetro mundial.

Sin round de estudio y prácticamente con el apoyo total de la afición, "Micky" Román buscó desde el inicio a su rival y hacerle daño en el terreno corto, incluso lo conectó a la mandíbula, pero Berchelt respondió a cada ataque del retador.

Los volados de derecha fueron una constante en Román, quien en el tercer episodio recibió un sólido golpe a la mandíbula que lo puso en malas condiciones, pero demostró su aguante y siguió en la pelea. Cuando se vio en aprietos, se amarró y evitó más castigo.

"Micky" no dejó de luchar en toda la pelea y se vio bien en el quinto asalto, llevó a las cuerdas a Berchelt y lo conectó, aunque no como hubiera deseado. Fue en el sexto round cuando Berchelt mandó a la lona dos veces a su rival en los instantes finales.

|Jose Zamora

Primero, tras una combinación, incluso el "Alacrán" subió a las cuerdas para celebrar el triunfo, pero el retador, valiente como en toda la pelea, se levantó, aunque solo para recibir más castigo, visitar la lona de nuevo y ser salvado por la campana.

Con el daño hecho a "Micky", quien recibía los gritos de apoyo de la gente, fue Berchelt quien salió decidido a todo en el séptimo y buscó acabar a su rival, pero su ímpetu por ir hacia adelante lo hizo bajar la guardia un par de ocasiones, lo que aprovechó Román para conectarlo con la derecha, mientras el monarca falló en su intento de terminar la pelea.

La guerra siguió en el octavo, con un Román que no quería desaprovechar la oportunidad y soltaba todo su arsenal, cada instante más cansado, pero el cancunense también respondía con fuerza.

Con golpeo a dos manos, arriba y abajo, en el noveno episodio, Berchelt volvió a dañar a Román y lo mandó a la lona por tercera ocasión, el retador se levantó para seguir en liza, pero fue todo, pues el "Alacrán" se lanzó decidido y golpeó incansable a su rival, lo que obligó al réferi a detener la pelea.

Con este resultado, Berchelt mejoró su récord a 35-1, 31 por la vía del nocaut, mientras el experimentado Román se quedó con 60-13, 47 antes del límite.

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