‘Alacrán’ Berchelt sólo piensa en el KO

Cancún, Quintana Roo.- Miguel ‘Alacrán’ Berchelt sueña con deleitar a su natal Cancún con un espectacular nocaut sobre el ghanés, Maxwell Awuku.

Berchelt, campeón de peso superpluma del CMB defenderá su cetro en la Oasis Arena, este sábado, pelea que podrás disfrutar en las pantallas de Azteca 7 y Aztecadeportes.com.

“Dejé mi familia, mis costumbres, mi zona de confort para irme a Mérida, a un gimnasio donde no conocía a nadie con 18 años, solo una maleta llena de sueños… el destino es grande y Dios también me cumplió este sueño, tuve que batallar y sufrirle, pero ahora aquí va mi recompensa”, dijo Berchelt en conferencia de prensa, después de ofrecer un entrenamiento público.

Instalado en esta ciudad desde el pasado domingo, el ‘Alacrán’ realizó la tarde del miércoles un entrenamiento público en la unidad deportiva ‘Toro Valenzuela’, donde recordó momentos de su infancia, pues ahí entrenó.

“Ahí entrené cuando era niño, me gustó ver caras conocidas, ex entrenadores, gente que entrenaba conmigo, ver a mi mamá y mi familia, siempre estoy arropado, el cariño es mutuo, me estiman mucho y quiero brindarles esta segunda defensa, será una gran pelea”, añadió.

Ya con su sueño hecho realidad y a unas horas de la pelea ante el africano Maxwell Awuku, Berchelt (32-1, 28 KOs) quiere dejar un buen sabor de boca a la afición y terminar la pelea por la vía rápida sería la cereza del pastel.

“El sueño está realizado, quería llegar como campeón, ya lo hice y voy a defender en mi casa, creo que el nocaut sería la cerecita del pastel. Cuando ves al ‘Alacrán’ siempre hay garantía de nocaut, mi récord habla por sí solo y voy a salir a noquear”, afirmó.

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