¨Alacrán¨ Berchelt trae mucho veneno

Hermosillo, Sonora.- El “Alacrán” Berchelt (34-1-0, 30 ko’s) expondrá por cuarta vez su campeonato mundial Superpluma CMB, cuando se mida a Miguel “Mickey” Román (60-12-0, 47 ko’s) el sábado 3 de noviembre en El Paso, Texas, en función de Zanfer, Max Boxing y Top Rank que será transmitida por la Casa del Boxeo, Azteca 7 en México.

Para enfrentar el reto, Berchelt trabaja a doble sesión, y en esa semana que se aumentan la intensidad y carga de trabajo, el peleador ha exhibido una gran capacidad físico-atlética, poder y velocidad, resistencia y factor de recuperación, y ya está muy cerca del peso tope de la división, a tres semanas del combate.

“Vamos muy bien pero no hay que aflojar, llegaremos con la mejor condición y fortaleza de mi carrera, quiero demostrar quién es el mejor Superpluma del mundo y a enseñarle al ‘Mickey’ que no hay que andar hablando, sino hay que hablar en el ring”, dijo Berchelt.

El campeón del mundo realiza su preparación en Hermosillo, con el entrenador Alfredo Caballero, y tanto a la hora de enfrentar sparrings como en sus rutinas de aparatos, ha mostrado un nivel que ha dejado impresionado hasta a su propio equipo de trabajo.

“El ‘Alacrán’ está desarrollando un gran nivel, su rendimiento está incrementando. Tiene 26 años, está en su mejor etapa personal y profesional, y con la preparación integral de acondicionamiento, gimnasio, alimentación, descansos programados y terapias, su rendimiento está a tope, además de que su mentalidad es ganadora al 100%”, dijo el entrenador, quien advirtió que quedan dos semanas de ritmo intenso en las cargas de trabajo, para la última semana hacer sólo soltura y mantenimiento, pues no tendrá problemas para marcar el peso.

Berchelt ha ganado sus dos peleas de este año, ambas defensas titulares, por nocaut en el tercer round. A Maxwell Awuku en febrero y a Jonathan Víctor Barros en junio.

