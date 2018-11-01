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Fútbol

‘Alacrán’ Berchelt y Mickey Román prometen guerra

Berchelt defenderá por cuarta ocasión su título Superpluma del CMB

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Escrito por: Azteca Deportes

El Paso, Texas.- El campeón Superpluma del CMB Miguel 'El Alacrán' Berchelt y el retador Miguel 'Mickey' Román se vieron cara a cara, a dos días de lo que se espera que sea una espectacular batalla en el Don Haskins Center en El Paso, Texas y sea pelea del año.

Berchelt (34-1, 30 KOs) es el campeón de 26 años que busca hacer la cuarta defensa de su título mundial. Román (60-12, 47 KOs) es un veterano de 32 años de Juárez, México, que realiza su tercer intento por un título mundial.

"Entrené muy duro. Quiero demostrar que soy el mejor 130 libras en el mundo, y lo demostraré el sábado por la noche.", comentó Berchelt

"Voy por el nocaut y sé que Mickey también lo hará, así que será una gran pelea. Vengo a pelear y defender lo que es mío. Prometo un gran espectáculo. La sangre, el nocaut y la emoción está garantizada.", agregó.

Por su parte, Miguel Román defiende su derecho de estar en otra contienda mundial.

"Esta es una pelea que tenía que suceder. Me gané el derecho de pelear contra Berchelt, y estuve buscando esta pelea por mucho tiempo. Finalmente, está sucediendo.", dijo el oriundo de Ciudad Juárez.

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