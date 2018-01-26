‘Alacrán’, por cerrar preparación

Luego de dos meses de intensos entrenamientos en Hermosillo, Sonora el monarca mundial Superpluma WBC Miguel ¨Alacrán¨Berchelt esta por terminar la preparación para su segunda defensa que realizará el 10 de febrero en su natal Cancún, Quintana Roo ante el retador filipino Carlos Autentico ¨Feroz¨ Magali .

El choque del ¨Alacrán¨ Berchelt ( 32-1, 28 kos) y Magali (29-9-3, 12 kos) será en la Internacional Arena Oasis de Cancún, Quintana Roo en una gran promoción de Zanfer, Max Boxing en asociación con Cancún Boxing de Pepe Gómez y Azteca 7, La Casa del Boxeo y Beinsports transmitirán.

Berchelt cumplirá su sueño de pelear ante su gente como campeón del mundo y tendrá un retador que saldrá a echarle a perder la fiesta y llevarse su cinturón a las Filipinas.

¨Alacrán¨ Berchelt (32-1, 28 kos) es nacido enCancún, Quintana Roo y no pelea ahí desde Julio del 2011 y regresar a su tierra como orgullo cancunense campeón del mundo indiscutido es una gran emoción.

El orgullo de Cancún realizó una preparación completa diseñada por su entrenador Alfredo Caballero junto un equipo multidisciplinario de trabajo y 4 sparrings expresamente contratados para ayudar al campeón mundial.

¨Fueron 8 semanas intensas, bien elaborados los planes y etapas de entrenamiento, me siento muy fuerte y rápido, pero sobre todo motivado, emocionado por presentarme ante mi gente y cumplir e sueño de niño, soñando, trabajando, caerse y levantarse se puede lograr las metas¨ dijo Miguel de 26 años.

La semana próxima a Berchelt le bajarán las cargas de trabajo y hacer la prueba de los 12 rounds y continuar enfocados en la velocidad y controlando el peso.

El ¨Alacrán¨ tuvo un año 2017 de ensueño al vencer contundentemente a los do mejores de la división: En enero arrebató el título mundial a Francisco ¨Bandido¨ Vargas y luego derrotó al retador oficial Takashi Miura en julio pasado.

AUTENTICO ¨FEROZ¨

¨Feroz¨ Magali (29-9-3, 12 kos) es de guardia derecha nacido en Talibon, Bohol, Filipinas tiene 31 años de edad y viene de ganar el pasado 13 de enero el título Superpluma de Asia noqueando a su rival.

Es un peleador fuerte, que va hacia enfrente, agresivo y tiene experiencia ha disputado títulos internacionales Ligero WBA y WBC en Europa y África.

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