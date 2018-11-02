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Fútbol

‘Alacrán’ y ‘Micky’ libran la báscula

Los boxeadores mexicanos Miguel Berchelt y Miguel Román cumplieron en la báscula y están listos

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Escrito por: Azteca Deportes

El Paso, EUA. Los boxeadores mexicanos Miguel Berchelt y Miguel Román cumplieron en la báscula y están listos para la "guerra" que tendrán el sábado en el Don Haskins Center de esta ciudad.

A un día de la esperada pelea por el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que posee el "Alacrán", los dos pugilistas libraron el último obstáculo antes de verse las caras en el ring.

Román, retador al cetro superpluma, marcó peso de 129.6 libras, mientras que el campeón registró idéntico peso, listo para la cuarta defensa del cetro que ganó en enero de 2017, ambos debajo del límite de la división que es 130 libras.

El "Alacrán" (34-1, 30 KOs) prometió emociones, sangre y nocaut para esta pelea, mientras que "Micky", quien busca ser el primer campeón mundial de Ciudad Juárez, saldrá desde el inicio por el nocaut en la que podría ser su última oportunidad de ganar un título del mundo.
[VIDEO](http://www.aztecadeportes.com/capitulos/los-protagonistas/2018-11-02-08-36/-alacran--berchelt-y--micky--roman-se-lanzan-los-ultimos-ataques/)

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