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Fútbol

Anabel Ortiz, por décima defensa mundial

Ortiz buscará hacer historia el sábado 24 en el Gimnasio del Sindicato de Trabajadores del Metro

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- Diez defensas exitosas de la corona mundial paja WBA intentará alcanzar Anabel Ortiz Morales, un hecho que pocas campeonas logran en el boxeo femenil mexicano.

El sábado 24 de marzo en el Gimnasio del Sindicato de Trabajadores del Metro en La CDMX la espectacular ¨Avispa¨ (26-3, 4 kos) concederá la revancha a Debora ¨La Pantera¨ Rengifo (10-4-1 5 kos) , de Venezuela exponiendo el cetro universal, Azteca 7, La Casa del Boxeo transmitirá la gran pelea.

Para la defensa de su corona, la campeona del mundo de peso mínimo desea probar una vez más que esta lista para unificar coronas o ascender a Minimosca

“He realizado una de las mejores preparaciones de mi larga carrera”, afirmó Ortiz de 31 años de edad al término de su entrenamiento en el gimnasio Nuevo Jordán de la capital mexicana.

Anabel Ortiz, quien conquistó en 2013 el cinto de la Asociación Mundial de Boxeo en el continente asiático está totalmente recuperada de una lesión en rodilla derecha.

“Gracias a Dios mi rodilla está sana por completo, así que tendrán Avispa para rato”, sostuvo la mexiquense que está cumpliendo once años como profesional. En este lapso ganó los cetros Nacional, WBC y desde luego el WBA de las 105 libras.

La eficaz contragolpeadora ha defendido con éxito su campeonato mundial contra 2 japonesas, 1 sudcoreana, 2 sudamericanas, 3 mexicanas y una estadounidense.

Acerca de su nuevo encuentro con Debora Rengifo, a quien superó por decisión unánime hace seis meses, Anabel reveló que pretende buscará el KO.

“Quiero vencer y convencer a mi público. Muchos me han pedido un triunfo contundente y lo vamos a buscar desde que suene la campana”, sentenció la boxeadora capitalina.

La sensacional boxeadora mexicana Zulina ¨Loba¨ Muñoz logró diez exitosas defensas de su título mundial Supermosca WBC algo que pocas peleadoras logran en la actualidad.

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