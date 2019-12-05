Andy Ruiz está listo para el Rock & Roll

Miércoles 4 de diciembre de 2019. Estamos a 3 días de la revancha en el desierto. El campeón mundial mexicano Andy Ruiz expone sus títulos peso completo AMB, OMB y FIB en la Arena Diriyah de Arabia Saudita. Antes de subirse al ring, tomaron los micrófonos para compartir con la prensa internacional los detalles sobre su preparación y lo que esperan de la pelea del sábado 7 de diciembre.

Andy Ruiz está satisfecho con lo trabajado durante 3 meses repartidos en 2 campamentos de entrenamiento y compromisos para promocionar la función.

“Han sido 3 meses muy largos y difíciles, entrené muy duro para este momento. Como saben el primero de junio mis sueños se convirtieron en realidad, hice historia y lo importante en esta ocasión es continuar haciendo historia el 7 de diciembre en Arabia Saudita”.

Ruiz está consciente del tipo de pelea que enfrentará. Se siente apto tanto física como mentalmente para retener sus 3 cinturones.

“No hay mucho más que decir, estoy listo para el Rock and Roll, se que AJ (Joshua) viene con un plan de pelea distinto, se que está preparado y motivado. Eso me da el extra para estar más motivado, se que perdió peso, que tratará de boxearme, pero es mi trabajo estar listo para lo que se cruce en mi camino y listo para el Rock”.

Del otro lado, Anthony Joshua, valora lo que significa ser el retador. Recordemos que el pasado 1 de junio, además de sus títulos perdió la racha invicta.

“Es interesante estar de este lado de la mesa. No hay miedo en mi corazón, no hay miedo en mis ojos, no hay miedo en mi mente”.

También dejó claro que su objetivo va más allá de vencer a Ruiz. Su deseo es vencer a todos los posibles rivales de la categoría.

“Cuando recupere esos cinturones, probablemente me mantenga sereno, estaré

concentrado porque no es tiempo de celebrar, es tiempo de mentalizarme para otro

desafío. Uno por uno los venceré a todos”.

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Lo que sigue en la agenda de “CLASH ON THE DUNES” es la ceremonia de pesaje el viernes 6 de diciembre. Y el sábado la pelea EN VIVO a 2:30 de la tarde través de Azteca 7. La Casa del Boxeo.