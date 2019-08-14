Andy Ruiz Jr. quiere revancha en Estados Unidos

México. Seguro de que la revancha con el británico Anthony Joshua sí se realizará, el boxeador mexicano Andy Ruiz Jr. dejó ver que sería en Estados Unidos y no en Arabia Saudita, como se anunció.

La semana anterior se confirmó que la esperada revancha entre Andy y Anthony se llevaría a cabo en la ciudad de Diriyah, algo con lo que no está conforme el primer campeón mexicano de peso completo.

“Sé que todos están hablando de la pelea, pero pronto recibiremos noticias reales y la pelea sucederá pronto”, dijo el monarca pesado de la AMB, OMB y FIB a través de sus redes sociales.

Luego de destronar a Joshua el pasado 1 de junio en Nueva York, se comenzó a hablar de la revancha y sonó como posible sede la misma ciudad neoyorquina, además de Las Vegas, alguna ciudad en territorio británico o incluso México, aunque al final se anunció que sería en Arabia Saudita.

“La pelea va a suceder pronto, pero estará en mis términos, nuestros términos, y la traeremos a Estados Unidos”, afirmó el campeón, quien presenta registro profesional de 33-1, 22 por la vía del nocaut.

Finalmente, dejó en claro que el británico tiene miedo y por ello quiere la pelea en terreno árabe, pero reiteró que la revancha sucederá y pronto.

Ruiz Jr. noqueó en siete asaltos a Joshua el pasado 1 de junio, pelea en la que el mexicano visitó la lona en el tercer asalto, pero vino de atrás para tirar cuatro veces a su rival, hasta que el tercero sobre la superficie detuvo el combate.

