Andy Ruiz Jr: sus peleas en países exóticos

La rivalidad entre Andy Ruiz Jr. y Anthony Joshua ha llevado su segundo combate hasta fronteras lejanas. El enfrentamiento se llevará a cabo en Arabia Saudita, uno de los destinos más exóticos en el mundo. Sin embargo, no es la primera vez que el ‘Destroyer’ protagoniza un pleito en este tipo de lugares. Incluso muchos boxeadores mexicanos pelearon en países lejanos e inusuales.

El campeón mundial mexicano de pesos completos ya había peleado por el título mundial de la OMB una ocasión anterior, enfrentando a Joseph Parker, poseedor del cinturón en ese momento. Sin embargo, un detalle especial de aquel enfrentamiento es que se llevó a cabo en Auckland, Australia en el 2019.

Por si esto fuera poco, Ruiz Jr. tiene un destino aún más exótico en su vida pugilística. En 2013 peleó en dos ocasiones en Macao, una región autónoma en la costa sur de China. Derrotó a sus dos rivales, ambos estadounidenses, Joe Hanks y Tor Hammer.

A pesar de las caídas, @Andy_destroyer1 nunca se dio por vencido... 👏🇲🇽¡Ese puedes ser tú!



El campeón mexicano entrará en acción Arabia Saudita.



No te pierdas la revancha en @AztecaSiete, La Casa del Boxeo este sábado a las 2:45 PM. #HayTiro 🥊 pic.twitter.com/Z0Cgxrv8dt — Box Azteca (@BoxAzteca7) December 5, 2019

Pero estas no son las primeras veces que un gladiador azteca visita tierras poco usuales. Ricardo "Finito" López tuvo una batalla en Bangkok, capital de Tailandia, en 1993. La sede fue "The Capitol City Discotheke" y fue por el título de peso mínimo. El mexicano salió victorioso.

Quien también salió a una pelea por título, pero fue derrotado, es Juan Manuel Márquez. El enfrentamiento era de pesos pluma, en Kutai Kartanegara, Indonesia. El ganador del cinturón fue Chris John.

Y con mención especial, nuestro compañero de Box Azteca, el campeón, Julio César Chávez, tuvo peleas en Francia, Estados Unidos, España y México. Sin embargo, solo tuvo una en Mónaco, Fontvieille en toda su carrera.

Por: Mauricio Ventura

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