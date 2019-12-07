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Andy Ruiz: “No me preparé como debía”

El pugilista inglés Anthony Joshua superó a Andy Ruiz en la revancha por los títulos de peso completo. Ambos boxeadores hablaron después de la pelea.

Andy Ruiz
DIRIYAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 07: Andy Ruiz Jr reacts with a cut to his left eye during the IBF, WBA, WBO & IBO World Heavyweight Title Fight between Andy Ruiz Jr and Anthony Joshua during the Matchroom Boxing ‘Clash on the Dunes’ show at the Diriyah Season on December 07, 2019 in Diriyah, Saudi Arabia (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)|Richard Heathcote/Getty Images

Tras una fatídica derrota del mexicano Andy Ruiz frente a Anthony Joshua, el pugilista nacional demostró carácter y autoctíritca al término de la pelea. Reconociendo que no llegó en su mejor momento.

En la vida de un deportista es normal que los resultados cambien drásticamente. En esta ocasión, Andy Ruiz perdió los títulos de peso completo que consiguió hace unos meses. Sobre esto, el mexicano se comprometió a mejorar para los siguientes combates.

"No me preparé como debía, gané mucho peso, pero queremos hacer la tercera pelea. Fue su noche, pero prometo tomar la mejor forma de mi carrera", aseguró el boxeador mexico-americano.

Por su parte, Anthony Joshua dio muestras de su gran humildad y reconoció el esfuerzo del mexicano, defendiéndose de las críticas de sus detractores.

"Esto es boxeo. Estoy acostumbrado a noquear. La última vez lastimé al hombre y me pegó en los espacios. No puse excusas. Reconocí la victoria de Andy. Pero esto es golpear y que no te golpeen", afirmó el nuevo campeón de peso completo, Anthony Joshua.

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