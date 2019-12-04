Andy Ruiz: “No voy a dejar ir mis títulos, voy a morirme en el ring”

Comienza la cuenta atrás para la mítica pelea entre Andy Ruiz y Anthony Joshua, en su segunda edición. Ambos peleadores, acompañados de su equipo de trabajo, asistieron a la conferencia de prensa previa al combate.

El pugilista mexicano, con un rostro tranquilo y confiado en sí mismo, habló de lo complicado que han sido los últimos meses en cuanto a trabajo, sin embargo, aseguró que no dejará ir sus títulos y si es necesario, morirá en el intento.

“Estoy listo para el ‘rock n’roll’ , de ninguna manera voy a dejar que se lleve estos cinturones. Llego con la misma motivación, no voy a dejarlos ir, voy a morir intentándolo. Ha sido un largo viaje, han sido momentos difíciles, estaré listo”, aseguró Andy Ruiz.

“He boxeado desde los seis años y finalmente me está rindiendo frutos. No puedo dejar ir estos hermosos cinturones. Mi sueño se hizo realidad, hice historia. Me sorprende la gran cantidad de fanáticos que tengo aquí", confesó.

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El padre Andy Ruz explica el porqué de las diferencias en las apuestas, de cara al combate de su hijo ante Anthony Joshua.



🔴Este sábado, LA REVANCHA | Andy Ruiz Jr. vs Anthony Joshua II 2:30 pm por Azteca 7 y plataformas digitales. 📲 pic.twitter.com/604ccxwrSC — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 4, 2019

Por su parte, el retador, Anthony Joshua lució un semblante serio. Pues afirmó que él no está en Arabia Saudita de paseo, llega a recuperar sus cinturones.

“No estoy aquí para montar un espectáculo, vengo aquí a ganar. No será un momento especial cuando recupere esos cintunores. Tendré que seguir trabajando, no será un momento para celebrar. Tengo que seguir adelante. Ruiz es mi siguiente objetivo en la lista”, lanzó el boxeador británico, Anthony Joshua.

“Es un evento real, hay una gran cartelera. Me preparé y tomé mi tiempo para mentalizarme para lo que va a pasar. Voy a entrar con mucha confianza y espero que todos disfruten el momento”, agregó.

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