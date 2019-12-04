logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Andy Ruiz: “No voy a dejar ir mis títulos, voy a morirme en el ring”

La puesta en escena está lista, una de las peleas más esperadas de los últimos meses está a la vuelta de la esquina. Como parte del protocolo, los peleadores Andy Ruiz y Anthony Joshua enviaron un mensaje previo a la pelea.

Andy Ruiz Anthony Joshua
DIRIYAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 04: Eddie Hearn stands between Andy Ruiz Jr and Anthony Joshua during the Clash On The Dunes Press Conference at the Diriyah Season Hospitality Lounge on December 04, 2019 in Diriyah, Saudi Arabia. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)|Richard Heathcote/Getty Images

Comienza la cuenta atrás para la mítica pelea entre Andy Ruiz y Anthony Joshua, en su segunda edición. Ambos peleadores, acompañados de su equipo de trabajo, asistieron a la conferencia de prensa previa al combate.

El pugilista mexicano, con un rostro tranquilo y confiado en sí mismo, habló de lo complicado que han sido los últimos meses en cuanto a trabajo, sin embargo, aseguró que no dejará ir sus títulos y si es necesario, morirá en el intento.

“Estoy listo para el ‘rock n’roll’ , de ninguna manera voy a dejar que se lleve estos cinturones. Llego con la misma motivación, no voy a dejarlos ir, voy a morir intentándolo. Ha sido un largo viaje, han sido momentos difíciles, estaré listo”, aseguró Andy Ruiz.

He boxeado desde los seis años y finalmente me está rindiendo frutos. No puedo dejar ir estos hermosos cinturones. Mi sueño se hizo realidad, hice historia. Me sorprende la gran cantidad de fanáticos que tengo aquí", confesó.

Por su parte, el retador, Anthony Joshua lució un semblante serio. Pues afirmó que él no está en Arabia Saudita de paseo, llega a recuperar sus cinturones.

“No estoy aquí para montar un espectáculo, vengo aquí a ganar. No será un momento especial cuando recupere esos cintunores. Tendré que seguir trabajando, no será un momento para celebrar. Tengo que seguir adelante. Ruiz es mi siguiente objetivo en la lista”, lanzó el boxeador británico, Anthony Joshua.

“Es un evento real, hay una gran cartelera. Me preparé y tomé mi tiempo para mentalizarme para lo que va a pasar. Voy a entrar con mucha confianza y espero que todos disfruten el momento”, agregó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:

La alimentación de Andy Ruiz

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP