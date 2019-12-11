Andy Ruiz: ¿Qué sigue para el mexicano?

Con la victoria en Diriyah, Anthony Joshua recuperó los tres cinturones de campeón mundial (AMB, OMB y FIB) que había perdido el pasado 1 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, precisamente ante el mexicano Andy Ruiz. La historia entre estos dos pesos completos está empatada a una victoria. Algo lógico en este tipo de rivalidades es que exista una tercera pelea, un desempate que defina al mejor. Andy Ruiz la solicitó al término del encuentro y Joshua no la negó.

Una tercera pelea Ruiz-Joshua sería justa para desempatar el récord, pero no sé si para el público y para el boxeo en general. Me encantaría una tercera pelea con la versión de Ruiz que salió a devorarse al campeón en Nueva York. Pero definitivamente creo que habría poco interés en ver otro combate similar al que ocurrió en la Arena Diriyha.

Con esto no digo que la pelea haya sido mala. Al contrario, fue interesante y aleccionadora, incluso para Andy. Joshua siguió como receta de cocina una estrategia bien pensada. El único hueco en el plan de Joshua lo abrió la posibilidad de que Andy saliera a dar la mejor pelea de su vida. Algo que no sucedió.

Lo que sigue para Andy Ruiz, quien se mantiene como uno de los mejores boxeadores peso completo del momento, es retomar con seriedad su carrera. Eso incluye entrenamiento, alimentación, y concentración. Es necesario bajar, por lo menos, a las 260 libras que había presupuestado para la revancha. Entonces sí, bienvenida la tercera pelea entre Anthony Joshua y Andy Ruiz. Ahora, si no llegase a concretarse el desempate, existen otros rivales interesantes. Por ejemplo retar al ganador del desempate entre Deontay Wiler y Tyson Fury plandeado para el 22 de febrero. Pensando en no alejarse del círculo de campeones de la división.

Por: César Castro

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