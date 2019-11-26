Andy Ruiz: sus posibilidades frente a Anthony Joshua

Arabia Saudita.- Mi respuesta inmediata es: “¡Claro!”. En la primera pelea vimos al no favorito (Andy) sorprender al campeón (Anthony) con una velocidad extraordinaria para la división y potencia correspondiente con la misma.

Antes de suponer y pronosticar hablemos de hechos. Andy es el boxeador con mayor velocidad del “Top 4” de los pesados. (Andy Ruiz, Tyson Fury, Deonaty Wilder y Anthony Joshua) Tenía mis dudas con respecto a Wilder, pero se resolvieron todas en la revancha contra Luis Ortiz.

Además el ‘Destroyer’ mexicano posee la mano derecha más poderosa de la división. Tiene 22 nocauts en 34 peleas, les recuerdo su récord: 33 victorias, 1 derrota (decisión mayoritaria vs Joseph Parker).

¡12 días, solo 12 días, para disfrutar de la REVANCHA entre @Andy_destroyer1 y @anthonyfjoshua!🤜🏻💥🤛🏻



🔴#HayTiro el 7 de diciembre desde Arabia Saudita🇸🇦 pic.twitter.com/K3xsNnBw1L — Box Azteca (@BoxAzteca7) November 25, 2019

Les puedo garantizar que la pelea del 7 de diciembre entre Ruiz y Joshua será muy distinta a lo que vimos en junio pasado. La diferencia debe salir de los guantes del británico, quien no puede permitirse sorpresas como las recibidas en el Madison Square Garden. Joshua tendrá que proponer el combate con mesura para recuperar los tres cinturones que perdió en Nueva York (FIB, OMB, AMB).

El ex campeón ya sabe lo desafortunado que puede resultarle un intercambio de golpes. Su misión es utilizar la ventaja que tiene en alcance para mantener lejos a Ruiz. El retador tendría que disfrazarse de provocador.

Andy entiende su situación, es el campeón y el rival a vencer. Está listo para tapar las jugadas de Joshua. Bajó de peso para ganar movilidad y meterse en la guardia del inglés y cortarle las aspiraciones de título a punta de combinaciones que se esperarían de un mediano, pero nunca de un pesado. Así ha trabajado toda su vida, ahora más.

¿Andy Ruiz puede derrotar a Joshua en la revancha? Sí, puede. Pero el rival no está esperando ver la pelea sentado en un sillón. Entrena mente y cuerpo para ganar. Los números, la historia y los momios son interesantes. Pero a la hora de boxear, el resultado depende de los dos que están arriba con los guantes puestos. O por lo menos así debería ser.

Por: César Castro

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