Andy Ruiz vs Anthony Joshua: cómo se han preparado para la revancha

Arabia Saudita.- Andy Ruiz realizó parte de su preparación en Guadalajara en un campamento con su entrenador Manny Robles, quien lo ha ido llevando poco a poco por el camino del éxito. Durante su estancia en la Perla Tapatía, el pugilista azteca se dio tiempo de asistir a un partido de las Chivas y recibir un reconocimiento por parte del equipo de sus amores.

De cara a la pelea, el entrenamiento de Andy ha sido intenso pues bajó 10 libras de peso con el objetivo de ser más rápido en el ring. Sin embargo esta decisión no ha sido vista con buenos ojos por leyendas del boxeo como Mike Tayson, quien desaprobó la pérdida de kilos ya que considera podría afectar la pegada del mexicano.

¡Aquí Andy no se equivoca!😎😎



Andy Ruiz vs Anthony Joshua | LA REVANCHA



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Por su parte el retador, Anthony Joshua tiene la base de su campamento en Inglaterra, y ha mantenido sesiones de sparring con Tyrone Spong, peso pesado con 14 victorias profesionales, 13 de ellas por knockout, rankeado 72 del mundo en su categoría. Joshua también ha tenido prácticas con Andrew Tabiti quien hace apenas 6 meses cayó ante Yuniel Dorticos por el título mundial de peso crucero de la FIB. Dos sparrings de calidad.

Es así como llegan Ruiz y Joshua apenas faltando menos de 3 semanas para la revancha más esperada de 2019, combate que podrás disfrutar el 7 de diciembre en la Casa del Boxeo, Azteca 7.

Por: Omar Villarreal

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