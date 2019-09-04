Andy Ruiz y Anthony Joshua cara a cara en Arabia Saudita

México. Se llevó a cabo la primera de tres conferencias de la función de boxeo nombrada “Clash on the dunes” (Choque en las dunas) que estelarizarán el campeón mundial peso completo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) Andy Ruiz y el retador a los 3 títulos Anthony Joshua.

El encargado de dar la bienvenida a la prensa en Arabia Saudita fue el Director General de Machroom Boxing y promotor de Joshua, Eddie Hern, quien dejó claro que abrir el boxeo al mercado de medio oriente es una oportunidad monumental para el deporte de los puños. Refiriéndose al nuevo público y a la infraestructura de primer mundo que ofrecen los países árabes.

El ex campeón mundial Anthony Joshua tomó el micrófono para recordarle al monarca mexicano que ser campeón es mucho más que ganar una pelea.

“Ser campeón es más que los cinturones. Ser campeón conlleva ciertas responsabilidades, se trata de tener una mentalidad de campeón”.

Finalmente llegó el turno del cachanilla Andy Ruiz y el carisma que lo caracteriza. Dejó claro que sigue hambriento de triunfo y se mostró tranquilo ante las críticas a su falta de preparación a tres meses de la revancha.

“Mucha gente dice que no estoy entrenando, que no lo tomo en serio, pero vamos, conseguí estos cinturones y como dijo Joshua es una gran responsabilidad. Entrenaré como nunca para mantener estos cinturones y regresarlos a México.”

Así concluyó la primera de 3 estaciones en la gira de prensa Ruiz vs Joshua 2. Mañana jueves 5 de septiembre estarán en Nueva York y el viernes 6 en Londres.

Por: César Castro

