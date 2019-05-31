Andy Ruiz y Anthony Joshua superan la báscula

Nueva York .- Listo para su cita con la historia se declaró el boxeador mexicanoAndy Ruiz Jr., quien este sábado buscará destronar al británico Anthony Joshua, cuando se enfrenten en el pleito estelar de la función en el Madison Square Garden.

Pero el invicto Joshua saldrá como favorito cuando ponga en juego sus títulos de peso completo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial (OMB) y Federación Internacional (FIB) ante Ruiz, quien va por su segunda oportunidad mundialista.

Ambos tuvieron su cita con la báscula, Joshua con un tonelaje de 247.8 libras, mientras que el retador registró 268, poco más de 20 libras, al subir a la romana.

Aunque de inicio no era el rival esperado por Joshua, los tres positivos que dio Jarrell Miller obligaron al británico a conseguir otro oponente para su primera pelea en Estados Unidos, y Ruiz (32-1, 21 KOs) fue el elegido.

Con récord de 22-0, 21 por la vía del nocaut, Joshua llega como favorito para defender sus cetros, pero enfrente estará un rival que llega con la motivación a tope y seguro de que volverá a México con los títulos.

Podrás disfrutar el combate este sábado 10:30 pm, en azteca 7 y en plataformas digitales sigue el previo.

