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Fútbol

Anthony Joshua ataca de nuevo; quiere volver a enfrentar a Andy Ruiz

Anthony Joshua sí buscará enfrentarse de nueva cuenta ante Andy Ruiz.

Andy Ruiz vs Anthony Joshua
DIRIYAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 07: Anthony Joshua taunts Andy Ruiz Jr during the IBF, WBA, WBO & IBO World Heavyweight Title Fight between Andy Ruiz Jr and Anthony Joshua during the Matchroom Boxing ‘Clash on the Dunes’ show at the Diriyah Season on December 07, 2019 in Diriyah, Saudi Arabia (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)|Richard Heathcote/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador británico Anthony Joshua explicó que sí le dará la revancha al mexicano Andy Ruiz para que se encuentren en una tercera pelea, e inclusive comentó que podía ser en México, en la ciudad de Tijuana.

“Siempre dije que pelearía con él en Tijuana, con su tío como referee”, adelantó el campeón, quien luego de perder en junio su campeonato, lo recobró el pasado 7 de diciembre.

Acotó que como campeón tiene una serie de responsabilidades, pero que después de eso podría volver a medirse con Ruiz, quien tuvo un breve reinado.

“Una vez que haya cumplido con mis obligaciones, si Dios quiere, puedo comenzar esta lucha de campeonato. Andy y yo pronto nos volveremos a ver en el ring. Misma división, misma era, estoy aquí para enfrentarlos a todos”, sentenció Joshua en un entrevista en Sky Sports.

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