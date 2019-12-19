Anthony Joshua ataca de nuevo; quiere volver a enfrentar a Andy Ruiz

El boxeador británico Anthony Joshua explicó que sí le dará la revancha al mexicano Andy Ruiz para que se encuentren en una tercera pelea, e inclusive comentó que podía ser en México, en la ciudad de Tijuana.

“Siempre dije que pelearía con él en Tijuana, con su tío como referee”, adelantó el campeón, quien luego de perder en junio su campeonato, lo recobró el pasado 7 de diciembre.

Acotó que como campeón tiene una serie de responsabilidades, pero que después de eso podría volver a medirse con Ruiz, quien tuvo un breve reinado.

“Una vez que haya cumplido con mis obligaciones, si Dios quiere, puedo comenzar esta lucha de campeonato. Andy y yo pronto nos volveremos a ver en el ring. Misma división, misma era, estoy aquí para enfrentarlos a todos”, sentenció Joshua en un entrevista en Sky Sports.

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