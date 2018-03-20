‘Avispa’ Ortiz busca hacer historia

Ciudad de México.- La peleadora mexicana Anabel “La Avispa” Ortiz está en el camino de igualar la marca mundial de más defensas seguidas de una corona en el boxeo femenil azteca y un triunfo este sábado la pondría a sólo un paso más de la gran hazaña.

La capitalina, quien acumula un récord de 26-3, 4 Ko’s, intentará llegar a las 10 defensas del Título Mundial Paja de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) cuando se mida este sábado a la venezolana Deborah “La Pantera” Rengifo (10-4-1, 5 Ko’s), en pelea de revancha en el Gimnasio del Sindicato e Trabajadores del Metro en la Ciudad de México y que Azteca 7, La Casa del Boxeo transmitirá.

El récord tan anhelado por Ortiz lo mantiene la ya retirada gran peleadoraAna María Torres, que constó de once defensas del Campeonato Mundial Supermosca del CMB (Consejo Mundial de Boxeo).

La que se le acercó fue la espectacular boxeadora Zulina ¨Loba¨ Muñoz, quien realizó diez exitósas exposiciones de su cinturón mundial Supermosca WBC.

Mundialmente el récord lo tienen las argentinas Yessica Boop, quien hizo 18 defensas triunfales del cinturón Minimosca WBA y luego ¨Pantera¨ Farías, quien expuso el cetro Superligero WBC en doce ocasiones.

¨La Avispa¨, quien tiene un estilo defensivo muy efectivo se llevó la decisión unánime ante Rengifo después de 10 asaltos el 15 de octubre del 2016, y ahora asegura que buscará ganar la pelea por la vía del nocaut.

“Quiero vencer y convencer a mi público. Muchos me han pedido un triunfo contundente y lo vamos a buscar desde que suene la campana”, sentenció la boxeadora capitalina.

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