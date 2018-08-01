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Fútbol

‘Avispa’ Ortiz por décima defensa en Chihuahua

Anabel Ortiz enfrentará a la invicta Yénifer León en pelea de título mundial

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Chihuahua.- La campeona mundial de peso Mínimo AMB, AnabelAvispa’ Ortíz, buscará llegar a diez defensas exitosas el sábado 18 en Chihuahua, encabezando una atractiva función de Zanfer a realizarse en el Club Britania de la Ciudad de Chihuahua, con transmisión por la Casa del Boxeo, Azteca 7 en otra gran promoción de Zanfer en asociación con 2 M Promotions y Boxing Club Promotions.

La ‘Avispa’ Ortiz (27-3-0, 4 ko’s) se enfrentará a la invicta y noqueadora peleadora venezolana, YéniferNegrita’ León (9-0-0, 6 ko’s) en lo que será la clásica combinación entre la muy fina y técnica campeona ante la muy agresiva y contundente retadora.

Este martes fue presentada la espectacular velada boxística en lo que será la sede oficial, el Club Britania de Chihuahua, y donde se dio a conocer el respaldo, donde brillará el talento local, ratificando que el “Estado Grande” es un gran semillero de buenos boxeadores.

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