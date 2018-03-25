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Fútbol

‘Avispa’ Ortiz repite dosis a Rengifo

Por segunda ocasión, la mexicana venció a la venezolana con una buena actuación por la vía de la decisión unánime

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|Pablo Lozano

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México. La campeona mundial Paja WBA, Anabel ‘Avispa’ Ortiz, impuso su estilo y derrotó de nuevo por amplia decisión unánime en diez asaltos a la venezolana, Deborah Rengifo, en el combate estelar en el Gimnasio del Sindicato de Trabajadores del Metro en La CDMx en lo que fue el combate estelar de Promociones Zanfer y que Azteca 7, La Casa del Boxeo, transmitió.

‘Avispa’ Ortiz ( 27-3, 4 kos) dominó los embates de Rengifo (11-5-1, 5 kos) en un combate que por momento resultó atropellado en un choque no titular. Ortiz de 31 años boxeo primeramente atacando a Rengifo a las zonas blandas, luego en la segunda mitad del combate fue hacia atrás contragolpeando a la venezolano con su izquierda.

Las puntuaciones de los tres jueces fuero: 100-90, 98-92 y 99-91 todos a favor de la boxeadora de la Ciudad de México. "Me sentí muy bien, nada más el estilo alocado de la venezolana, entraba muy agachada y con la cabeza, pero pudimos controlarla y sacar la victoria, quería noquearla, pero el estilo de Rengifo no se prestó. Quiero más retos y venga Torres o Muciño, estamos listas", explicó la capitalina, quien lleva nueve defensas de su título mundial.

En una gran pelea de pesos Supermoscas Daniel Argueta )12-1, 6 kos) derrotó por decisión unánime a Alan Salazar (11-5-1, 3 kos) ambos peleadores de la Ciudad de México. Las tarjetas fueron 77-75 y 79.73X2.

José Guillermo García (8-4-1, 4 kos) de la CdMx y Julio Luna (10-0-1, 4 kos) de Torreón, Coahuila empataron luego de seis emocionantes asaltos en una pelea en peso Superligero. Los jueces anotaron 59-56 para Luna y 57-57 x 2.

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|Pablo Lozano

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