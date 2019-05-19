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Fútbol

‘Avispa’ Ortiz vence a Bárbara Martínez

La mexiquense ganó por decisión unánime

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.-Anabel 'la Avispa' Ortiz venció a su compatriota Bárbara 'Leona' Martínez en ocho rounds por decisión unánime. Martínez no pudo descifrar las combinaciones de la boxeadora azteca Ortiz, quien a lo largo del combate fue inmensamente mejor en el cuadrilátero. La decisión unánime fue la vía de la victoria para la nacida en Naucalpan, Estado de México.

Actualmente, el récord de la mexiquense se mantiene con 29 victorias 3 empates y 0 derrotas, mientras que ha ganado 4 veces por la vía del nocaut.

Tras la victoria de hoy, la 'Avispita' tiene 19 victorias consecutivas desde 2012.

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