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Fútbol

‘Avispa’ y ‘Pantera’, listas para su combate

Anabel Ortiz y Deborah Rengifo libraron la báscula sin problema y ¡Hay Tiro! entre la mexicana y la venezolana

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|Pablo Lozano

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México. La campeona mundial Paja WBA, Anabel ‘Avispa’ Ortiz, asegura que volverá a derrotar a Deborah ‘La Pantera’ Rengifo, cuando se enfrenten este sábado en el combate estelar de revancha en el gimnasio del Sindicato de Trabajadores del Metro en la Ciudad de México, que podrás disfrutar a través de las plataformas de Box Azteca.

En la pelea entre la mexicana y la venezolana no estará en juego el cinturón mundial Paja WBA; ambas peleadoras se enfrentaron en octubre del 2016 con una victoria por decisión de la campeona en una emocionante combate.

‘La Avispa’ Ortiz (26-3-0, 4 Ko’s) y ‘La Pantera’ Rengifo (10-4-1, 5 Ko’s), se vieron las caras durante la ceremonia de pesaje oficial esta tarde, evento que tuvo lugar en las instalaciones de la Comisión de Box de la Ciudad de México.

En la báscula Ortiz no tuvo problemas al marcar 47,400 kilogramos, mientras que la retadora sudamericana tampoco tuvo problemas al marcar 47,600. "Venimos al 100 física y mentalmente, sin ninguna lesión, mañana daremos un gran espectáculo a los aficionados y ganaremos, conozco a la venezolana y la victoria será aplastante, sin la menor duda", afirmó Ortiz.

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|Pablo Lozano

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