Berchelt defenderá su cinturón en Mérida

Mérida, Yucatán.- ¡Hay tiro! El boxeador mexicano Miguel ‘Alacrán’ Berchelt ya tiene fecha para su próximo combate, el cual será en Mérida, Yucatán, tierras cercanas a su lugar de nacimiento.

Con récord de 33-1, 29 victorias por nocaut, Berchelt expondrá su título superpluma WBC ante el argentino Jonathan Barros (41-5) en el Polyforum Zamná de Mérida, el próximo 23 de junio.

El combate fue confirmado por Promociones Zanfer y lo podrás disfrutar a través de Azteca 7, La Casa Boxeo. Este viernes se llevará a cabo la conferencia de prensa con todos los pormenores.

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