Berchelt, en la etapa más fuerte de su preparación

Ciudad de México. El campeón mundial Superpluma WBC, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, entró en la etapa fuerte de su preparación en Hermosillo, rumbo a su segunda defensa del título ante el exmonarca, Cristian ‘Diamante’ Mijares, el próximo 10 de febrero en Cancún, Quintana Roo.

Berchelt (32-1, 28 kos), nacido en Cancún, Quintana Roo, no pelea ahí desde julio del 2011 y regresar a su tierra como orgullo cancunense campeón del mundo indiscutido, es una gran emoción para él.

"Tengo la motivación al tope, muchos sentimientos, solo pensar esa noche peleando ante mi gente como campeón mundial, después de haber crecido en la gran región 93, vivir una bella infancia y adolescencia en mi querida Cancún soñando y soñando a diario de que estaría en un ring ante mucha gente como campeón y esta a punto de cristalizarse ese sueño me emociona y más ganas le pongo a mis entrenamientos", dijo.

Se concretó ya el acuerdo con todos los términos en ambos equipos y Berchelt estaría haciendo su segunda exposición ante el extriple monarca mundial, Mijares (58-8-2, 26 kos), de 36 años y con 9 victorias en fila y será el primer choque entre mexicanos por una pelea titular en el 2018.

El monarca Superpluma completó ya 40 días de preparación en Hermosillo y esta semana su entrenador, Alfredo Caballero, estará aplicando otros tipo de entrenamientos como nuevos sparrings zurdos más rápidos aunado a la preparación física en doble sesión.

"Nunca ha sido problema para mi el peso, soy natural Superpluma, además siempre me respaldo una gran preparación, Alfredo diseño un gran plan de entrenamiento para pelear con Mijares y vamos muy bien, no puedo confiarme con ningún retador, menos con alguien tan experimentado como Mijares", expresó Berchelt, quien tuvo un 2017 de ensueño al derrotar a dos peleadores de la élite como Francisco ‘Bandido’ Vargas y el japonés, Takashi Miura.

