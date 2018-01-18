Berchelt promete gran espectáculo en su natal Cancún

Ciudad de México.- La revelación del 2017, el mexicano Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, confirmó su vuelta a su natal Cancún, Quintana Roo, para el próximo 10 de febrero en la Arena Oasis, y aseguró que independientemente del rival después de la negativa de última hora del excampeón Cristian Mijares, saldrá a darle a la fanaticada el espectáculo que se merecen.

La gran gala de Cancún será transmitida por Azteca 7, La Casa del Boxeo.

Berchelt, en compañía del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, de su representante Mario Abraham de Max Boxing, del director de Operaciones de Zanfer Promociones, Guillermo Brito y del productor del Box Azteca Team, Aquiles Castañeda, confió en que trabajando en conjunto van a encontrar un rival digno para una pelea de campeonato del mundo.

“Estoy confiado en que los fans van a tener el espectáculo que se merecen una pelea de campeonato del mundo y desafortunadamente no será ante Cristian Mijares, quien dejó la pelea de última hora, pero estamos trabajando en conjunto para conseguir un rival digno y darles una gran pelea”, dijo Berchelt en conferencia.

El campeón del mundo consideró como una falta de respeto que Mijares se haya bajado de la pelea, independientemente de sus motivos, con pocos días por delante y aseguró que la tarea para conseguirle un rival no será fácil y que sin importar el estilo de su nuevo enemigo, debe salir con la mano en todo lo alto.

“Sí cambia un poco la preparación porque Mijares es zurdo, ahora no sé a quién me pongan enfrente, pero sé que la preparación que hice con Alfredo Caballero me servirá para vencer al que sea”, destacó el púgil cancunense pero avecindado actualmente en Hermosillo, Sonora.

Finalmente, Berchelt dijo estar listo para cualquiera, incluso para el ucraniano Vasyl Lomachenko y confesó que antes de pensar en el bicampeonato del mundo, le interesa mucho consolidarse como el mejor peso Superpluma del Mundo e incluso dejó ver que le encantaría hacer 10 defensas del fajín verde y oro de las 130 libras.

Fotos: Alma Montiel /WBC, Pablo Lozano/Zanfer

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