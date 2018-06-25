Berchelt quiere toparse al “Mickey”

Tras su contundente triunfo sobre el argentino Jonathan Víctor Barros en el Polifórum Zamná en Mérida, que le permitió defender por tercera vez su campeonato mundial Superpluma WBC, el mexicano Miguel “Alacrán” Berchelt ya quiere volverse a subir al ring y realizar su pelea mandatoria.

Pero no es cualquier pelea, ni ante cualquier rival. La contienda, que deberá realizarse en los próximos meses, ya está en el interés de los fans.

Será ante el chihuahuense Miguel “Mickey” Román (60-12, 47 kos) en lo que se espera sea un choque explosivo entre peleadores mexicanos de choque, de valentía y de poder.

“Nunca le he rehuido, yo cumplía con mis compromisos anteriores como campeón. Román no es nadie para exigir, sólo hizo fila como le corresponde en su nivel, ahora sí cumpliré con mi pelea obligatoria que ordenan los reglamentos del mejor organismo boxístico WBC y simplemente lo enfrentaremos y pondré a Román en su realidad, de vuelta a donde debe de estar”, señaló Berchelt (34-1, 30 kos), quien fue ovacionado el pasado sábado por el público yucateco tras su demostración de poderío con el retador argentino.

También el pasado sábado, “Mickey” Román noqueó en el segundo round al venezolano Michel Marcano para quitarle el invicto, y reportarse en óptimas condiciones de enfrentar a Berchelt. El campeón mundial representado por Mario Abraham reta directamente a su retador oficial.

“Román ha hablado mucho y es tiempo de darle una lección de humildad y de respeto. Vamos a noquearlo, arrancarle la cabeza, sólo espero que las negociaciones se concreten para definir sede y fecha y toparnos en el ring y ahí sentirá mi poder”, sentenció el cancunense, quien es promovido por Promociones Zanfer de Fernando Beltrán.

El entrenador de Berchelt, Alfredo Caballero, dijo que la estrategia es darle al “Alacrán” diez días hábiles de descanso, para luego volver a los entrenamientos.

“Vamos a ejecutar un plan que ya se diseñó para a pelea con Román, nunca nos confiamos, pero las capacidades de Berchelt son mejores que las de Román y simplemente lo va a derrotar para seguir con las grandes peleas que le esperan al Alacrán”, vaticinó Caballero, quien recibió de parte del presidente del Consejo Mundial de Boxeo el nuevo emblemático cinturón WBC diseñado para los entrenadores de los campeones de ese organismo en reconocimiento a su gran labor.

Román ha ganado sus cuatro peleas más recientes por nocaut y es el actual campeón Superpluma Fecarbox CMB.

Es bueno saber…

* Berchelt sólo ha enfrentado a un rival mexicano de sus últimas nueve peleas.

* Takashi Miura es un rival común de Berchelt y Román. El “Alacrán” lo venció por decisión en 12 rounds, mientras que el japonés derrotó al “Mickey” por nocaut en el round 12. Ambas peleas en 2017.

* Román ganó el pasado sábado su pelea 60, con 47 nocauts