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Fútbol

Berchelt sin rival en Mérida

El ‘Alacrán’ aplicó su dosis de veneno al Jonathan Barros y revalidó por tercera ocasión su título mundial Superpluma del WBC

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|Lorenzo Hernandez

Escrito por: Azteca Deportes

MÉRIDA.- Miguel “Alacrán” Berchelt aplicó una pequeña, pero fuerte dosis de veneno para aniquilar al 1:53 segundos del tercer asalto al retador argentino Jonathan “Yoni” Barros para defender de forma exitosa por tercera ocasión su título mundial Superpluma del WBC.

Berchelt (34-1-0, 30 ko’s) impuso condiciones con su fortaleza y castigo a dos manos a Barros (42-6-1, 22 ko’s) desde el primer asalto, que nunca pudo hilar una respuesta seguida ante el férreo ataque del ídolo de Yucatán.

Al final del segundo asalto con un cruzado el campeón del mundo envió a la lona a Barros, quien se incorporó rápido.

En el tercer round Berchelt siguió su obra destructora golpeando combinaciones a las zonas blandas y al rostro de Jonathan, quien cayó a la lona, se levantó y siguió recibiendo castigo y la esquina de Jonathan invadió el ring y detuvo la pelea.

“Me sentí fuerte, no había por donde me venciera el argentino, menos ante mi gente yucateca, gracias a Dios me siento contento y les di un triunfo” dijo Berchelt tras el fulminante triunfo.

MANDA MENSAJE A MIKE ROMÁN

“Ahora si ‘Mikey’ Román, te respondo a todo lo que has hablado, prepárate bien, porque te voy a arrancar la cabeza, estaremos listos para ponerte en tu realidad y cada palabra que has declarado sobre mi, te las vas a tragar, te responderé con mis puños y mi aplastante triunfo” expresó un feliz campeón mundial.

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23 de Julio del 2018: DEPORTES . Funcion de Box en el poliforum zamna pelea entre: Berchel V Berron -- Foto de Valerio Caamal Balam | Jose Valerio Caamal Balam

SORPRENDEN A ELVIS TORRES

En la pelea coestelar el panameño Ricardo “Científico” Núñez (20-2, 18 ko’s) sorprendió a todo mundo sobre todo al tijuanense Elvis “Rocanrolero” Torres (19-1-2, 11 ko’s) y lo noqueó por efectivo a los 2:02 del mismo primer asalto.

Núñez colocó un salvaje gancho a la boca del estómago de Elvis y cayó con una rodilla a la lona y no pudo recuperarse a la cuenta de diez del réferi.

El panameño, que se enfila a una pelea por el campeonato del mundo en la división súperpluma en la versión d la AMB, de la que es el cuarto clasificado, acabó las acciones con el golpe que mejor le entra a los zurdos: una derecha al cuerpo.

El yucateco Ulises “Condorito” Martín derrotó sin mayor problema al cancunense Cristian “León” Pech en pelea en peso minimosca.

Al cabo de los seis episodios, Martín recibió puntuaciones de 60-54 de los tres jueces.
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